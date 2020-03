No la quieren. El actor y conductor de televisión Adolfo Aguilar publicó una foto con Ivana Yturbe y Ximena Hoyos anunciando la participación de la chica reality en película peruana “Mundo Gordo”, sin embargo. los usuarios en redes sociales la destruyeron.

Ivana Yturbe se siente muy contenta por su participación en película peruana. La chica reality indicó que se siente feliz por haber tenido esta oportunidad: "Gracias a los productores de la película”. La modelo compartirá roles en el filme con Regina Alcóver, Camucha Negrete, Marisa Minetti, Mónica Torres, Maju Mantilla, Sandra Vergara, entre otros.

No obstante, los usuarios en redes sociales se mostraron críticos con su participación porque consideran que la modelo no está preparada para este tipo de retos. “Mi opinión es .. que hace Ivana ahí? Todos tienen una oportunidad, pero ¿ella está estudiando actuación? Hay muchos que se matan estudiando teatro y/o actuación para que tengan una oportunidad y lamentablemente es difícil”, “Tantas personas estudiando para ser actores y eligen a cualquier persona, solo por una cara bonita, lo siento, pero es la verdad, suerte en la peli”, “Grandes actores, Ximena, tú Adolfo, no se por qué les gusta experimentar con gente que sale en realities que no son actores, para eso deben de estudiar no porque tienen una cara bonita, bueno ese es mi punto de vista”, son algunas de las críticas que se lee en la publicación de Adolfo Aguilar sobre el debut de Ivana Yturbe en cinta peruana.

Al respecto, Ivana Yturbe indicó que espera continuar en el rubro de la actuación, pero no dejo claro si está llevando clases. “Poco a poco, de hecho ahorita es una escena pequeña, cuando ya me sienta preparada espero en algún momento tener un protagónico”, expresó la chica reality a las camáras de América Televisión.

VIDEOS RELACIONADOS

Ivana Yturbe reconoce que es suyo el audio donde 'serrucha' a Yahaira Plasencia | América Tv | TROME

Ivana Yturbe le manda este mensaje a Jefferson Farfán

TAMBIÉN PUEDES LEER

Mario Irivarren se hace el loco cuando le preguntan si Ivana Yturbe es el amor de su vida

Ivana Yturbe reconoce que ella es la protagonista de polémico audio: “Voy a bailar como Yahaira para quedarme con Jefferson”

Revelan supuesto audio de Ivana Yturbe serruchando a Yahaira Plasencia: “Voy a bailar como ella para quedarme con Jefferson”