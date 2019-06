Ivana Yturbe explica por qué su cintura se ve tan pequeña en foto de Instagram y Mario Irivarren la defiende

Ivana Yturbe se defiende. La participante de Esto Es Guerra respondió a todas las críticas que ganó tras publicar una fotografía en redes sociales donde, según usuarios en Instagram, habría abusado de la herramienta photoshop.

En la imagen, la cintura de Ivana Yturbe aparece bastante pequeña y muestra un gran derrier. Algunos usuarios comentaron que ella no tiene por qué usar edición en sus fotos pues consideran que tiene la belleza suficiente para evitar el photoshop.

En entrevista con América Espectáculos, Ivana Yturbe mostró otras fotografías que se tomó en su viaje a Máncora en donde se aprecia el tamaño de su cintura. Ella explicó que no tiene ninguna necesidad de usar edición porque está feliz con su cuerpo.

(Instagram Ivana Yturbe) (Instagram Ivana Yturbe)

"¿Esa no es mi cintura? No tengo necesidad (de usar Photoshop) y estoy feliz con mi cuerpo. Obviamente, si tengo un moretón o algo, las edito para que se vean más estéticas, pero no tengo que estar haciendo cosas. Yo estoy tranquila y feliz", dijo Ivana Yturbe.

La modelo indicó que todas las personas que la han visto en vivo y no solo a través de redes sociales saben el tamaño real de su cintura. Aunque quiso explicar el efecto de ponerse una chompa corta sobre su bikini, Ivana Yturbe manfiestó que no le preocupan los comentarios negativos.

"Cuando abajo se ve más grande, obviamente arriba se ve más chiquito. Cuando estás sentada, la pompa se ve más grande y el torso queda descubierto. Si te pones una chompa, da la sensación como que... (suspira) Como dije, todos me conocen, todos saben de qué tamaño es mi cintura", sentenció Ivana Yturbe.

EL EX LA DEFIENDE

Mario Irivarren no se quedó atrás y también salió al frente para defender a su compañera de Esto Es Guerra. Como se sabe, él fue captado en varias oportunidades tomándole fotos a Ivana Yturbe en el viaje que realizaron en parejas a Máncora.

Para Mario Irivarren, es triste que las personas se dediquen solo a criticar. El ex de la modelo considera que Ivana Yturbe tiene un cuerpo lindo que le gusta lucir y, no tiene por qué soportar comentarios desatinados.

"Si tú ves a Ivana en vivo tiene la misma cintura. ¿Qué photoshop? Siempre va a haber gente que critique, gente que busca lo mínimo para fregar (...) Creo que decir que usamos photoshop o que Ivana lo usa es faltar a la verdad. Tanto ella, Flavia como Angelle poseen unos cuerpos lindos, les gusta lucirlos, buscan su mejor ángulo, suben su mejor foto y quien sepa apreciar la belleza en buena hora, y quien solo critica, qué pena. Qué horrible pasar la vida criticando en lugar de apreciar lo bueno", declaró Mario Irivarren.