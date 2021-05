Hace unos días Ivana Yturbe confirmó lo que muchos especulaban: está en la dulce espera. La ‘princesa Inca’ confirmó la noticia de su primer embarazo a través de su cuenta de Instagram, y también reveló que pasó por momentos muy complicados.

Ahora, en una presentación para En Boca de Todos, la esposa de Beto Da Silva dio detalles de su estado, como cuántos meses de gestación tiene, cómo se enteró de la noticia y sus proyectos como futura mamita.

“Voy a cumplir 11 semanas. He tenido un embarazo bien complicado, mi doctor no quería que lo diga hasta cumplir los meses, pero yo ya lo quería decir porque es horrible estar escondiéndote en tu casa”, indicó.

Asimismo, contó que tenía hematomas todo el tiempo y tenía que estar en reposo absoluto. “No podía pararme de la cama, a mi que me encanta estar de un lado para otro, pero no podía. Con el temor anterior me cuidé sobremanera pero al fin ya estoy de alta”, dijo Ivana.

Por otro lado, la modelo fue consultada por el sexo de su bebé e indicó le gustaría que sea mujercita, aunque acepará lo que Dios le envíe. Reinaldo Dos Santos, que estaba en el programa, le dijo que su sueño se haría realidad.

“Lo más importante es que esté bien mi bebé, pero Beto y yo queremos una niña”, agregó la ‘princesa inca’.

DESEABA UN BEBÉ

El pasado sábado Ivana Yturbe confirmó que se encuentra embarazada, a través de una publicación en sus redes sociales, en la que reveló que pasó momentos muy difíciles. “He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, escribió la esposa del futbolista Beto da Silva.

En las horas previas, la modelo había anunciado que tenía una buena noticia para todas las personas que la siguen en las redes sociales. De inmediato todos ellos especularon que se trataría de su embarazo.

Así a las 6 de la tarde hizo el anuncio, mediante una publicación: “¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia✨! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, escribió con una foto de la ecografía.

TUVO UNA PÉRDIDA

En el post, Ivana Yturbe también detalló que el proceso para quedar embarazada ‘no fue nada fácil’ y pasó por momentos muy duros, como tener una pérdida, la misma que le afectó mucho emocionalmente. “Llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@🤎!”, detalló.

A pesar de ello, la exchica reality afirmó que la felicidad no le cabe en el pecho. También agradeció a su esposo Beto da Silva, ‘por ser el mejor compañero de esta aventura, vivir el día a día del proceso, engreírla, aguantar sus cambios locos hormonales y cumplir sus antojitos.’