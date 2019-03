Ivana Yturbe y Jefferson Farfán terminaron relación tras ampay con Mario Irivarren ¡QUÉ ROCHE! | VIDEO

¡Solo fue un amor de verano! Ivana Yturbe confirmó a las cámaras de América Noticias que su relación con Jefferson Farfán había llegado a su fin. Esta noticia la dio tras la difusión del ampay del programa 'Magaly Tv: La Firme' esta noche y donde se ve a la modelo con Mario Irivarren durante la madrugada y hasta llevarlo a su casa a bordo de un auto que le pertenecería al futbolista.



"Hace dos semanas Jefferson y yo decidimos dejar en stop la relación", dijo Ivana Yturbe a América Espectáculos y agregó que a Farfán le incomodó que haya ingresado a 'Esto es Guerra' y que esté cerca de Mario Irivarren. "Le incomodaba muchísimas cosas, no solo el tema Mario".



Sobre el ampay de Magaly Medina, Ivana Yturbe manifestó que no hay nada de malo porque no se les ve haciendo nada y descartó retomar su relación con Mario Irivarren, quien se negó a hablar de su vida privada. "No hay ninguna relación, solo hay una relación cordial".

AMPAY LOS SEPARÓ



A pesar que Ivana Yturbe manifestó que hace dos semanas Jefferson Farfán y ella decidieron ponerle fin a su relación amorosa, tal parece que el futbolista no le perdonó el encuentro durante la madrugada de la modelo con Mario Irivarren y mucho menos volver a estar envuelto en un escándalo que no lo deja bien parado.



El programa de Magaly Medina transmitió la noche del viernes un polémico ampay donde se ve a Mario Irivarren buscando a Ivana Yturbe en la casa de su mejor amiga. En las imágenes a ambos se les ve conversar muy amenamente y hasta se toman de la mano, pero lo que habría molestado a Jefferson Farfán tras ver el video es cómo la modelo sale a las 4 de la mañana a bordo de un auto para llevar a su casa a su expareja.