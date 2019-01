Ivana Yturbe: "Le dije a Mario Irivarren desde hace más de seis meses que ya debíamos alejarnos" | VIDEO

Ivana Yturbe tiene mucho que decir y qué mejor que contarle al propio Rodrigo González, el conductor de Válgame Dios, cómo sucedieron sus primeras salidas con Jefferson Farfán y en qué momento se acabó todo con Mario Irivarren.

Según el conductor del programa de farándula, él habló seriamente con Jefferson Farfán e Ivana Yturbe durante la fiesta de cumpleaños del Zorro Zupe. Rodrigo González le preguntó a la modelo por qué nacieron rumores de que había vuelto con Mario Irivarren en Año Nuevo si estaba saliendo con el futbolista.

Ante esto, según el testimonio de Peluchín. Ivana Yturbe aclaró que su relación con Mario Irivarren no venía bien hace bastante tiempo y que incluso ella le había pedido al guerrero dejar de verse hace al menos 6 meses.

"Sí y también vengo diciéndole a Mario desde hace más de seis meses que ya deberíamos de alejarnos. Yo siento que ya llega un momento que tanta inestabilidad termina cansando", le dijo Ivana Yturbe a Rodrigo González.

Pero eso no es todo. Al parecer, las cosas que parecían en TV no eran del todo ciertas. Según Ivana Yturbe nunca tuvo un correcto manejo ante cámaras, a diferencia de Mario Irivarren, por ese motivo siempre quedaba mal cuando algo pasaba entre ellos.

"Tú mismo decías cosas que a mí me parecían injustas porque a mí me traiciona mi manera de ser y lo emotiva que soy y cómo los sentimientos me pueden invadir. Mario sabe manejarse mejor frente a cámaras, Mario sabe proyectar lo que quieren que vean de él, Mario se hace el desentendido cuando le conviene, y no siempre dice las cosas como realmente las piensa y las siente. Entonces yo soy siempre la mala y él siempre el bueno", señaló Ivana Yturbe a Peluchín.