Karen Dejo: "Mario Irivarren e Ivana Yturbe tienen una relación muy fluida y se dan miradas bastante cómplices"

Karen Dejo reveló que la relación entre Ivana Yturbe y Mario Irivarren es muy fluida, y hasta tienen miradas bastante cómplices durante el programa ‘Esto es guerra’.



Reinaldo Dos Santos estuvo en el programa hablando de Mario e Ivana, y ellos estaban juntitos escuchándolo...

Bueno, son parte de un mismo equipo y es inevitable que conversen, siempre él le está dando indicaciones. Pero en el momento que estuvo Reinaldo sí estuvieron juntos, ellos se miraban mucho. No sé si regresen, pero los ojos no engañan, sobre todo las miradas de ella.



Pero Reinaldo dijo que él se quedaba con una rubia...

Y creo que ella afirmó que no lo va a dejar tan fácil... entre broma y broma, no sé qué cosas puedan ser ciertas. En mi caso, yo no quiero saber nada con mi pasado (Lucas Piro) y no tolero que me estén preguntando del tema. Pero Ivana juguetea, sonríe y quizá esconde algo en sus palabras. Bueno, han tenido una historia larga e intensa.



Y tú cada día tienes una mejor relación con el padre de tu hija...

Sí, es muy buena, y eso me da mucha tranquilidad, pero tampoco estoy pensando en volver. El de arriba es quien decide todo, yo estoy dedicada a mi familia y el trabajo. Aunque Reinaldo Dos Santos me ha dicho que mi futuro enamorado está en el extranjero, y eso me da curiosidad.