Ivana Yturbe manifestó que lleva un embarazo complicado, pero esta semana cumplirá once semanas de gestación y vive la etapa más bonita de su vida al lado de su esposo, el futbolista Beto Da Silva.

“Tuve un embarazo bien complicado, ustedes saben que tuve una pérdida, pero por fin lo conté, es horrible estar escondiéndose. Las náuseas son terribles, pero lo más complicado era que tenía hematomas, tenía que estar en reposo, no podía pararme y por el tema anterior me cuidé de sobremanera. Lo buscábamos desde agosto del año pasado y por fin se nos cumplió”, dijo la modelo en ‘En boca de todos’.

Asimismo, mencionó que aún no sabe el sexo de su bebé, pero tanto a ella como a Beto les gustaría tener ‘una niña’. “La verdad, me encantaría (la mujercita), pero que Dios me lo mande sanito, con eso es suficiente”, agregó.

Ivana también comentó que la primera semana de su embarazo se le antojó comer ‘sopa de hígado’ y por estos días ingiere, ‘mañana, tarde y noche’, ‘atún, con rocoto y papa’. “No paso las hamburguesas, las pizzas, nada de comida chatarra. Me encantaba la palta y ahora no la puedo ver. El cebiche, chaufa y varias cosas”, refirió.

Luego, resaltó que su esposo es un ‘hombre maravilloso’ y están muy felices disfrutando su etapa de papás.

“Él está muy feliz, todos los días besa mi barriga y le habla. Fue una de las mejores decisiones (su matrimonio), estoy muy feliz, mis días son increíbles. Estoy pasando una etapa maravillosa”, remarcó.

La modelo, de 25 años, también anunció que comenzará a trabajar como reportera en ‘En boca de todos’ y semanalmente presentará una nota en el espacio de América Televisión.