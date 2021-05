Ivanna Yturbe confesó en sus redes sociales que se encuentra embarazada del futbolista Beto Da Silva . La exchica reality escribió un extenso mensaje donde agradeció a su pareja por ser “el mejor compañero” y engreírla ante estos cambios que tiene propios del embarazo. Sin embargo, contó que vivió momentos muy difíciles tras la pérdida que sufrió y que convertirse en mamá no ha sido tarea fácil.

“Después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestr@ bebit@🤎!”, escribió Ivanna.

Hace uno meses, previo a su matrimonio con Beto Da Silva en Trujillo, Magaly Medina sostuvo que fuentes muy confiables le habían confirmado que Ivanna se encontraba en la dulce espera, pero que la pareja no iba a decir nada hasta que pasen los meses de rigor, pues se rumoreaba que la ex de Mario Irivarren ya estaba embarazada cuando se casó con el futbolista.

Magaly Medina indicó que ella fue quien dio la primicia del embarazo de la modelo, sin embargo, al parecer habría tenido problemas con el mismo y por esa razón ahora se encuentra visitando a un doctor especialista en temas de fertilidad. “Nosotros dijimos hace tiempo que ella estaba embarazada, pero al parecer había sido un embarazo que no llegó a un buen final. Parece que ellos sí han querido o están intentando embarazarse, tener una familia, pero parece que han tenido problemas y están bajo un tratamiento”, dijo en marzo Magaly Medina.

Posteriormente, Los esposos Da Silva Yturbe fueron captados nuevamente en una clínica de fertilidad y donde se habría confirmado la paternidad de la pareja, pero no fue hasta ahora que ambos confesaron que serán papás en los próximos meses.

“Solo me queda agradecer y compartir con ustedes esta felicidad que no me cabe en el pecho. Gracias mi amor @betoto1996 👩🏽‍❤️‍👨🏽por ser el mejor compañero en esta aventura y vivir conmigo el día a día de este proceso, engreírme, aguantar estos cambios locos hormonales (que ni yo los entiendo) y cumplir todos mis antojitos”, recalcó.

También agradeció a todos sus seguidores. “Gracias a ustedes por estar conmigo en cada paso 🤎, en serio, me moría por contarles desde el día en el que nos enteramos, pero como saben hay que esperar el tiempo prudente para dar esta noticia (sobre todo, por mi experiencia anterior)”.

Tras dar a conocer la noticia de su embarazo, personajes de la farándula como Jazmín Pinedo, Daniela Darcourt, Mario Hart, entre otros, no dudaron en felicitarla comentando la increíble noticia

