¡QUÉ TAL COARTADA! Jackson Mora fue ampayado cenando con una mujer que no es Tilsa Lozano cuando, momentos antes, había publicado una foto en la que estaba con sus amigos, dando la sensación de que quiso despistar a la ‘Vengadora’.

El programa ‘Magaly Tv: La Firme’ publicó un video en el que Jackson Mora aparece cenando una deliciosa parrilla acompañada de una misteriosa rubia. Según el peleador, era una amiga del trabajo.

“Estaba con unos amigos del trabajo. No me ha visto nadie porque me han visto mucha gente. Es una amiga, que solo me acerqué a saludar. Ha pasado por ahí y la he saludado”, dijo Jackson Mora, muy nervioso, al tratar de justificar las imágenes.

Lo más sorprendente es que Jackson Mora había publicado que estaba acompañado de sus amigos en esta cena, pero las imágenes dicen lo contrario. ¿Qué dirá ahora Tilsa Lozano?