Milena Zárate aseguró que Tilsa Lozano ‘no es boba’ y no cree que Jackson Mora ‘la vaya a pasear’, luego que las cámaras de ‘Magaly TV: La firme’ grabaran al peleador cenando con una mujer en un restaurante.

Milena, en las imágenes Jackson comparte una mesa para dos con la chica…

Con estos tipos ni se sabe, pero no creo que sea tan tonto en sacarle la vuelta a Tilsa, sabiendo que lo van a grabar. No creo que sea tan sonso, se le ve ‘vivazo’.

¿Qué le aconsejarías a Tilsa?

No creo que le vaya a tolerar a este tipo (una infidelidad). Ella es una mujer adulta, ha pasado muchas cosas, ha tenido desamores, sabe cómo es la vaina, Tilsa no es boba. Me imagino que si continúa con él o deja pasar este tipo de cosas es porque lo sabe y no pasa nada.

¿Tú qué harías si ves a tu pareja cenando con otra mujer?

Si veo una cosa así, que no me cuadra, ‘chau, pescadito’. A estas alturas qué voy a perdonar, pero también hay que ver el contexto de la situación.

Pero él jura que estuvo en el lugar con sus amigos y justo se encontró a una amiga y la saludó. ¿Le crees?

No sé, pero si Tilsa le cree, está bien. No creo que la vayan a pasear, es una mujer muy inteligente.

Cabe indicar que hasta el momento Tilsa Lozano no se ha pronunciado sobre el tema, pero a través de sus redes sociales mostró que ayer viajó a Paracas junto a su mejor amiga e hijos para festejar, mañana, su cumpleaños número 38.

Por su parte, Jackson utilizó su cuenta de Instagram y le dijo a Tilsa: “Por nada del mundo arruinaría lo que tenemos. Sé que crees en mí y eso me basta... ¡Te amo!”, posteó. (D. Bautista)