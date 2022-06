La entrevista que el actor Diego Bertie brindó a Magaly Medina trajo cola y el principal aludido, Jaime Bayly no tardó en responderle, en esta ocasión en su columna en ‘El Francotirador’, utilizando seudónimos; pero en clara alusión al actor de cintas como Sin Compasión; Reportaje a la Muerte y telenovelas como Leonela y Natasha.

Bayly se pronunció sobre las declaraciones de Bertie y utilizó un seudónimos para afirmar que fue su ‘primer hombre y sí lo amo; además, afirmó que no le gustaría volver a verlo, porque tiene miedo de verlo.

“¿Desea verlo? No, le da miedo verlo: cree que Soplapo..., en un ataque de ira, podría empujarlo del balcón de su edificio, o estrangularlo, o acuchillarlo”, escribió Bayly en su columna ‘El Francotirador’.

En esta columna, Jaime Bayly también escribió que la relación no fue un error; por el contrario que fue ‘intensa, brutal y atormentada’.

¿QUÉ DIJO DIEGO BERTIE SOBRE JAIME BAYLY?

Diego Bertie brindó una entrevista a Magaly Medina, en la que confirmó que tuvo un romance con Jaime Bayly hace unos 28 años, confirmando uno de los rumores más sonados en los medios nacionales.

“Tuvimos una relación corta, una relación fallida, no fue una relación relevante. Lo relevante fue lo que él hizo con eso, escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y me expuso, vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera, me hizo mucho daño ”, dijo Diego Bertie sobre Jaime Bayly.

