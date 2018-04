El periodista Jaime Chincha bajó 47 kilos y cuenta el régimen al que sometió a su cuerpo para dejar el sobrepeso. La crónica de esta experiencia la escribió en su blog. El comunicador explicó que tomó esta decisión apoyado por su hijo.



Jaime Chincha logró bajar esta cantidad de kilos en ocho meses. "Puedo correr cinco kilómetros todas las mañanas y sentirme de verdad vivo. Puedo jugar una pichanga con mi hijo y tapar penales, volando a lo Buffon como no lo hacía desde los 17. Puedo ir a comprarme un terno y no morir en el intento; me puedo probar el traje y llevármelo a casa sin que pase por el sastre", cuenta el periodista.



Jaime Chincha revela como le ha cambiado la vida tras adelgazar. "Puedo no pasarme largos minutos sufriendo en el probador, no sudar por la depresión de que nada me quede, no derrumbarme porque no hay ropa para mí, no pensar en que debo ir al hueco ese donde venden todo en talla XXL en los Estados Unidos; hoy ya no naufrago todo ese sufrimiento en un McFlurry Oreo o en una doble cuarto de libra con queso con papas porción grande", relata el periodista.



Jaime Chincha indica que quien lo animó a tomar esta decisión fue su hijo. "En setiembre último, me quedó mirando de cuerpo entero. ¿Por qué no vuelves con el doctor Pun?, me preguntó a bocajarro. Su interrogante fue lapidaria y sin anestesia. ¿Crees que debería hacer de nuevo la dieta de Pun?, contesté preguntando. Sí papá, claro que sí, debes bajar esto; y volvió a inquirir mi aquella gran barriga, como ya se había acostumbrado a hacerlo, como si se tratase de una pelota de playa dando botes sobre mí mismo", explica el periodista.



El periodista cuenta en qué basa su alimentación. "Desayuno ligero; jugo de fruta, una infusión y más fruta picada. Almuerzo buenazo y sin culpas, aunque sin creerme que estoy en la Bistecca. Ceno ensaladas con aliños sabrosos acompañados de champiñones o portobellos a la parrilla. Esa es la rutina que deseo seguir para mantenerme alejado del gordo que no pienso volver a ser nunca más", escribe Jaime Chicha.



