Jamila Dahabreh tras supuesto ampay con Anderson Santamaría: “Viajé con mi plata”

Jamila Dahabreh salió al frente para aclarar las especulaciones que se originaron después que en ‘Amor y fuego’ se promocionó el ‘ampay’ de una rubia con un seleccionado peruano, en el Caribe Mexicano, y en las imágenes aparecían ella, Paula Manzanal, Sheyla Rojas y Macarena Gastaldo.

“No me gusta hacer este tipo de aclaraciones, pero no es la primera vez que escucho mi nombre y dejo que todo quede en el aire, pero a veces es necesario porque vine a este viaje de vacaciones con mi hija, nadie me invitó, lo pagué con mi plata y fue planeado con mi amiga Paula. Tengo derecho a saludar a la gente que conozco, a mis amigos, conocidos y no tiene nada de malo, pero de verdad ya aburren inventando cosas y no tengo nada más que decir”, sostuvo Jamila.

A su vez, amistades de Dahabreh y Anderson Santamaría remarcaron que son amigos hace mucho tiempo, que se siguen en las redes sociales y habrían coincidido en las playas de Tulum.

‘PAULA PONE EL PARCHE’

Por otro lado, Paula Manzanal descartó ser la rubia protagonista del informe que hoy difundirán ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Paula, ‘Amor y fuego’ sacó imágenes de una rubia que estuvo en México y la han grabado con un futbolista que sería Anderson Santamaría.

Ajá, ¿entonces?

En la promoción ponen imágenes tuyas, de Sheyla Rojas, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo.

Bueno, no soy yo... ni sé quién es Santamaría.