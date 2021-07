ARDE LA FARÁNDULA. Luego que el programa ‘Amor y Fuego’ transmitiera una presunta ‘encerrona’ de las chicas Tulum con los seleccionados Jefferson Farfán y André Carrillo, la modelo Jamila Dahabreh rompió su silencio del encuentro que habrían tenido ella y sus compañeras Paula Manzanal, Jossmery Toledo, Jamila Dahabreh y Macarena Gastaldo.

Dahabreh, quien sería actual pareja del alcalde de La Molina, confesó a Gigi y ‘peluchín’ que todo se trató de una casualidad. Según dijo, no tenía conocimiento que los futbolistas se encontraban en el conocido restaurante.

“En realidad nosotras fuimos a almorzar, muchas veces vamos a almorzar, no las veía a las chicas hace tiempo, hace meses, y coincidencia no sabíamos que las personas que estaban ahí en el restaurante”, señaló.

Jamila sobre supuesta ‘encerrona’ con futbolistas: “Fuimos a sapear, sabíamos que nos grababan”

Al ser consultada por una amistad con el ‘10 de la calle’, Jefferson Farfán, la ‘rubia’ señaló que sí se conocen, pero no para estar pendiente a qué lugares acude.

“Claro que lo conozco, pero no sabía que él iba a ir, a mí no me dice las cosas que hace ni a dónde va, hace mucho tiempo que no hablo con él”, dijo.

JAMILA DICE QUE SOLO FUERON A ‘SAPEAR’

Jamila Dahabreh insistió que en el restaurante no vieron a los jugadores de la selección y tras ello, remarcó que llegaron a La Molina para ‘sapear’ quién era el saliente de su amiga Macarena Gastaldo.

“En la noche fuimos a dejar a Macarena a donde su saliente y nosotras queríamos ir a sapear quién era. No hemos entrado a la casa. Nosotras ya sabíamos que nos estaban siguiendo y en ningún momento íbamos a entrar ahí en la casa, bajamos porque queríamos ver con quién estaba Macarena”, sostuvo.

Además, remarcó que en la vivienda de la zona exclusiva no se encontraba ningún futbolista como mencionan en el ampay del programa.