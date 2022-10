La modelo y empresaria Jamila Dahabreh comentó que le gustaría casarse y ser madre nuevamente, pero se ha vuelto muy desconfiada a raíz de lo que le sucedió con el exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Por eso, ahora se toma su tiempo para volver a enamorarse, aunque ‘maduritos’ y ‘chibolos’ la pretenden.

“Ahorita estoy sola, dedicada a mi hija, a mis cosas, mis negocios y todo está tranquilo en mi vida” , dijo Jamila Dahabreh durante la inauguración de ‘Valentina, cejas y pestañas’ en La Fontana, de La Molina.

Pero pretendientes no te deben faltar...

Sí, por ahí existen algunos, pero yo me he vuelto muy desconfiada con todo lo que me ha tocado vivir, como que una se pone en guardia cuando empiezan a ‘tirarte maicito’ y decirte cosas. Creo que por ahora no es el momento, no tengo ganas de volver a enamorarme.

¿Y te buscan mayorcitos o jovencitos?

De ambos. De cuarenta y menores que yo, pero no, ahí nomás, yo marco mi distancia.

¿Ni para el colágeno?

Ja, ja, ja... no, pero nada se descarta.

Entonces, ¿sí te gustaría tener pareja?

Sí, claro, me gustaría volver a tener pareja, me gustaría casarme y tener otro hijo, un varoncito. Mi hija ya está grande, ella es mi mejor amiga, somos cómplices y estaría feliz si tiene un hermanito, pero por ahora no hay nadie.

En estas últimas semanas se han dado varios ampays, ¿qué te parece?

Qué te puedo decir, creo que esas personas no van a cambiar.

SIN ROCHES CON SOFÍA FRANCO

Hace unas semanas, la modelo y diseñadora de moda, Jamila Dahabreh, dijo que le gustaría participar en la nueva temporada de ‘El Gran Show’, que regresa este sábado por América Televisión, y no le incomodaría encontrarse con Sofía Franco, pues ella es profesional y ‘no tengo problemas con nadie’.

Jamila, este sábado regresa el programa ‘El Gran Show’ , ¿te han llamado para participar o te gustaría ingresar?

Me encantaría, pero ahora no sé. Vamos a ver qué pasa, yo estaría muy feliz de participar, me encanta bailar, actuar y todo eso.

Si llegas a visitar el programa, ¿te molestaría que te junten con Sofía Franco?

No tengo problemas con nadie, soy profesional. Además, si es trabajo normal.

Tú nunca le hiciste nada y, como dicen, trabajo es trabajo...

Así es, vivo súper tranquila.

Tú no eres de las personas que te haces problemas o buscas generar escándalos, ¿así lo consideras?

No me gustan los problemas, nunca me han gustado los conflictos. Soy de las que prefiere alejarse de alguien antes de estar peleando y menos me gustan los escándalos.

