Jamila Dahabreh alborota las redes con su nuevo look a lo Kardashian y Sheyla Rojas

Jamila Dahabreh alborotó a sus seguidores al lucir un nuevo color de cabello, que resalta su tono de piel y sus ojos castaños. La modelo contó que viene innovando con diferentes looks, pues se encuentra trabajando en nuevo contenido para sus redes sociales.

“Me puse una peluca de cabello natural y he recibido muy buenos comentarios de mis seguidores, así que estoy pensando seriamente en dejarme este look. Uso las mismas pelucas de las Kardashian, no es fácil conseguirlas; además, mi estilista las trabaja para darles un look más natural”, afirmó.

Ahora te vemos con cabello en tono marrón, pero hace poco también sorprendiste usando el color negro…

Sí, tengo mi grupo de trabajo con quienes realizo diferentes ‘stylist’ y hemos ido probando distintos looks.

¿Estás dedicada a trabajar en tus redes sociales?

Sí, estoy trabajando más en mis redes sociales, creando contenido, hay que generar ingresos por todos lados y qué mejor con algo que me gusta. Además, estoy con mi marca de ropa, mis proyectos, full trabajo.

Por cierto, falta poco para que termine ‘Reinas del show’, ¿te gustaría participar en el programa de Gisela Valcárcel?

Claro, hay que aprovechar todas las oportunidades de trabajo, por qué no, creo que sería lindo, nunca he sido fanática de los realities, pero me gusta bailar.