Jamila Dahabreh dijo que a Sofía Franco le ‘falla la memoria cuando le conviene’ y no le interesa hablar de temas del pasado, luego de enterarse que la exconductora de televisión minimizó su romance con Álvaro Paz de la Barra.

Jamila, hace unos días Sofía Franco dio a entender que no significaste nada en la vida de Álvaro Paz de la Barra, que él mismo dijo que fue una ‘insensatez’...

Sí me contaron, parece que le falla la memoria cuando le conviene y ya se olvidó por qué la denunció él. No me interesa opinar de temas pasados, estoy en otra etapa de mi vida, decidí alejarme de todo lo que no me suma. No estoy para estas cosas.

Sofía se luce con su aún esposo después de todo lo vivido...

Prefiero no entrar en detalles, que sea feliz a su manera. Si quiere burlarse, que se burle, yo tengo para burlarme de millones de cosas, pero mi energía no está en eso.

¿Le pedirías a Sofía que deje de mencionarte ya sea directa o indirectamente?

No tengo nada que pedirle. No está en mi radar. Estoy concentrada en otras cosas.

¿Álvaro Paz de la Barra forma parte de tu pasado?

Estoy en otra etapa de mi vida, tengo otros planes.

¿Sigues soltera?

Estoy con el corazón tranquilo y feliz, tomando las cosas paso a paso.

¿Y qué planes tienes?

Tengo planes de irme afuera a futuro, pero por ahora estoy trabajando para que se concreten todos mis sueños.

¿Estás pensando vivir en el extranjero?

Sí, tengo varias cosas por hacer, pero tengo que organizarme con el trabajo, el colegio de mi hija. Por ahora estoy alejada de todo, trabajando, enfocada en lo que quiero.