La modelo Jamila Dahabreh aclaró que está soltera y dijo que está fastidiada a raíz que el programa ‘Amor y fuego’ aseguró que habría encontrado el amor durante sus vacaciones en Tulum.

Jamila, ‘Amor y fuego’ sacó unas imágenes tuyas con un chico en Tulum…

Sí, pero estoy molesta porque hay una parte de las imágenes que no soy yo. Me fastidia que no hagan bien su trabajo y se lancen a decir cosas por decir.

Se ve a una chica de espaldas y agarrada de la mano con un galán. ¿Eres tú?

No soy yo. Ese día estaba con un strapless y esa chica tiene una prenda con tiras. No estoy con nadie, deseo estar tranquila, pero me quieren emparejar como sea.

Jamila Dahabreh

En otras imágenes se te ve de frente con el chico, él te está abrazando y te etiqueta como ‘mi amor’.

El chico (de las imágenes) es amigo del dueño de una agencia que nos contrató para hacer un capítulo en Netflix. Me vio y en broma me decía que yo era el tipo de mujer con el que se casaría, pero no pasa nada.

Entonces, ¿estás soltera?

Sí. Cuando tenga novio yo misma lo muestro y no lo ocultaré, pero no necesitan vender noticias falsas.

¿Te están espantando los pretendientes?

Claro. Ya me ha generado problemas.

Sobre el proyecto de Netflix. ¿De qué trata?

Todavía no puedo contar mucho.

(L. Gamarra)