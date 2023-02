La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, afirmó que a pesar de que siguen siendo líderes en su horario no ‘caemos en una zona de confort’ y defendió a Brunella Horna de las críticas y ataques. Contó que, a veces, se ‘pican’, pero ‘apechugas’.

“Digamos que la crítica a alguien nuevo siempre va a estar y las personas no te perdonan que seas joven, guapa y además exitosa. Brunella es encantadora, es ella y yo creo que se está dando cuenta del potencial que tiene por qué mientras más te critican, es porque funcionas”, afirmó la ‘Rulitos’.

Ha tenido sus desaciertos frente a cámaras y se pica cuando hablan de Richard (Acuña)...

Está empezando, tiene mucho por recorrer y aprender.

Hablando de ‘América hoy’ como ven la competencia, ahora que ‘Arriba mi gente se reforzó con Maju Mantilla.

Nosotros entendimos hace 3 años que definitivamente nuestra competencia somos nosotros mismos. A Dios gracias el público nos premia hasta ahorita y en lo que va de esta temporada, desde que hemos arrancado el programa somos líderes en el horario. Pero no caemos en una zona de confort, no porque somos líderes vamos en automático, uno siempre va buscando reinventarse.

Pero han tenido un bajón en el rating...

El encendido en verano es bajo, pero como te digo somos líderes por una ventaja bien importante. Estamos contentos y el canal está feliz.

Ya han encontrado su dinámica como conductores.

Sí, es que somos nosotros mismo. Como digo somos una familia disfuncional porque nos peleamos ahí en el programa, pero es muy divertido, muy gracioso y la gente se identifica con nosotros.

Pero también se pican en vivo.

Sí, es lo que pasa. Nadie le dice al productor ‘no quiero que hablen de esto’ porque va a ser peor ja, ja, ja, nadie te va a hacer caso. Seguramente hay cosas que te gustan más y otras menos, pero apechugas no más, unas son de cal y otras de arena.

¿Estás contenta en la conducción de ‘América hoy’?

Yo empecé en el año 98 y he tenido la fortuna de que he estado en diferentes horarios, que lo agradezco porque ese es el sueño de cada conductor. En este momento me ha tocado conducir un programa que estaba buscando hace tiempo, un formato dirigido a la mujer, en donde la producción te deja ser libre y acá estamos, seguramente con aciertos y desaciertos, pero soy yo al igual que mis compañeros. Sí me faltaba (conducir) este formato y la verdad que me encanta y lo disfruto.

TE PUEDE INTERESAR: