Janet Barboza luego de revelar, en ‘América espectáculos’, que Melissa Paredes era el ‘plan B’ de Anthony Aranda y la gran perdedora en esta historia, dijo que el bailarín activador tenía ‘dos velas encendidas’, pues su meta era ser conocido.

Janet, mucho se comentaba lo que afirmaste que Melissa Paredes era el ‘plan B’ de Aranda...

Tú sabes que cuando el río suena piedras trae.

Se rumoreaba que este muchacho era muy alegre y coqueto en la producción de ‘El gran show’...

Como tú lo dices, había rumores y finalmente la gente siempre habla y te confirman las cosas.

¿La famosa del ‘plan A’ es Paula Manzanal?

No estoy autorizada para decir su nombre, lo que hice básicamente fue comentar cosas que me dijo en privado y la verdad que me fui de lengua un poco, pero consideré que era necesario decirlo porque finalmente todos hablan de Melissa y él ha pasado ‘piola’. Cuando la modelo me cuenta la historia, digo ¿qué cosa?, los rumores son ciertos y lo que dije fue tal cual lo que me contó, sin aumentar nada ni una coma.

Hay quienes creen que este joven, por su afán de hacerse conocido, habría hecho ‘pisar el palito’ a Melissa.

Creo yo, y es una percepción aparte, que él quería hacerse conocido hace tiempo y eso no es un pecado, está en su derecho. Lo que a mí me descuadra es que un día antes que salga su ‘ampay’ le decía a una modelo ‘ya saqué mi pasaporte, llévame a Barcelona’, entonces, de qué estamos hablando, significa que de alguna u otra forma trató de mantener una relación paralela con dos mujeres superfamosas, superconocidas y exitosas.

Como se dice popularmente, dos velas encendidas...

Tal cual, le rezaba a la Sarita y a la Melchorita, pero al final lo que dije, es la verdad y me guardo cosas, ya la gente sacará sus conclusiones.

Sí pues, porque en sus redes sociales Melissa proyectaba otra situación con el ‘Gato’ Cuba...

Exacto, porque tu veías una cosa en redes y también en el set , y luego pasa lo del ‘ampay’ y te caes al piso cual Condorito, pues te preguntas ¿cómo? ¿qué pasó aquí? y es triste, penoso ver una separación cuando hay criaturas.

La especialista Lizbeth Cueva que estuvo en ‘América hoy’ dijo que no es recomendable presentarle tan pronto a su hija sus nuevas parejas.

Exacto. Tengo la percepción de que ambos (Melissa y el Gato) se disputan quién se luce más con su niña , quién la engríe más, le da más regalos y no están pensando en ella, solo piensan en sus egos. Creo que más adelante esto puede pasarles la factura. Como dice Ethel (Pozo), muchas veces la realidad supera a la ficción.

DESCONFÍA DE ACTIVADOR

La ‘rulitos’ dijo que desconfiaba de Aranda porque justo un día antes del ‘ampay’, le pidió a una famosa que lo lleve a Barcelona.

“Yo desconfío un poco de un hombre que un día antes le dice a otra mujer ‘mira ya tengo mi pasaporte listo llévame a Barcelona’, un día antes del ampay. Yo desconfío de un hombre que finalmente, según la propia versión de esta famosa que ya lo diré en algún momento, ella nos dijo acá, yo era su plan A y Melissa ha sido su plan B”,