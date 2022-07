Janet Barboza usó sus redes sociales para pronunciarse tras la polémica que se levantó cuando las rondas campesinas de Cajamarca retuvieron a un equipo de Cuarto Poder la semana pasada. Muchos cuestionaron el accionar de estas organizaciones comunales y además se viralizó un video de sus integrantes ejerciendo una violencia desmedida contra mujeres acusadas de ‘hechicería’.

“Así como hay ronderos abusivos, también hay policías deshonestos, jueces cutreros y NO todos son iguales , no estigmaticemos. Lo preocupante es que recién volteemos a mirar los abusos que suceden en estas comunidades , comunidades olvidadas como la gran parte del Perú”, escribió la rulitos en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, se atrevió a contestar a algunos de los tuits que recibió su publicación y aseguró estar en contra de todo tipo de violencia ‘venga de donde venga’. “A todos con la misma vara”, aseveró.

Una de sus seguidoras cuestionó que los hombres ‘olvidados’ violenten de esa manera a las mujeres y la rulitos aclaró su posición. “No has entendido mi comentario. Esto no sucede de ahora y no solo pasa con los ronderos. Lo preocupante es que recién se exponga, son comunidades olvidadas que se defienden como pueden. Y como en todo sector también hay abusivos y delincuentes ”, contestó Janet Barboza.

Además, aseguró que los títulos y maestrías no son garantía de falta de corrupción en el Congreso. “Creo que los cartones no son garantía de honestidad, pero, también es verdad que se necesita una preparación para dirigir un país”, acotó la rulitos.

Janet Barboza se pronuncia sobre las rondas campesinas

