QUIERE SER TENDENCIA OTRA VEZ. Janet Barboza grabó un Tik Tok donde hizo una fonomímica de la canción I will always love you. En la grabación aparece con el cerquillo cortado.

Janet Barboza sorprendió a propios y extraños cuando se grabó cortándose el cabello, pese a todas las críticas y burlas la conductora luce su nuevo cambio de look en Tik Tok y hasta se anima a participar de divertidos retos.

La conductora ha sabido sacarle el jugo a su momento en internet. Además, publica constantemente videos donde muestra una faceta desconocida: su talento para el baile y también para el canto. Sus videos son constantemente viralizados en redes sociales por su humor involuntario.

Janet Barboza cuenta que hace dos meses conoció la aplicación ‘Tik tok’ y desde entonces se ha dedicado a realizar locuras en las redes sociales, como usar los efectos para mostrar que se cortó el cabello dejándose un cerquillo mal hecho.

“Mucha gente me ha escrito y hasta me llamaron del extranjero para decirme ¿qué has hecho?, y me he reído mucho, al parecer no conocen ‘Tik tok’ y los efectos que tiene para divertirse. Algunos se han sorprendido y han sacado de contexto, pero yo me río, me divierte todo esto, hay que reinventarse, hay que actualizarse sino estamos muertos ”, enfatizó la ‘Rulitos’.

VIDEOS RELACIONADOS

Janet Barboza se hace cerquillo y sorprende a sus seguidores

González se burla de Janet Barboza

TAMBIÉN PUEDES LEER

Magaly Medina a Janet Barboza por su cerquillo: “Mejor se hubiera cortado la cabeza”

Janet se ríe de su cerquillo y responde a críticas: “Mucha gente me tiene tirria porque logré mucho, como una cadena de 15 peluquerías”

Janet Barboza se corta el cerquillo y Rodrigo González y usuarios de redes sociales se burlan del resultado