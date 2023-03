LA PONE CLARA. Janet Barboza salió al frente para responder a María Pía Copello, esto luego de que acusó a “América Hoy” de robarle la primicia de Rafael Cardozo, cuando -según dijo-, “Mande quien Mande” ya había coordinado una entrevista para ese mismo día.

Según la popular ‘rulitos’, su programa ya venía negociando con el brasileño desde que él regresó de Qatar es decir desde el año pasado.

“Venimos negociando con Rafael Cardozo desde que regresó de Qatar...Mañana (hoy) aclaramos el asunto, nosotros no vamos a pelear como las vecinas”, dijo en Instagram.

Lo último que dijo la conductora haría referencia a Magaly Medina y Andrea Llosa, ambas figuras de ATV que han estado en dimes y diretes.

¿Qué dijo María Pía sobre entrevista de Rafael Cardozo?

La conductora de “Mande quien Mande” afirmó que ellos ya habían anunciado la entrevista a Rafael Cardozo desde la semana pasada y cuestionó la actitud de la producción del programa de Ethel Pozo.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, precisó.

