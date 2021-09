La conductora Janet Barboza aclaró que no está soltera y continúa su relación con Miguel Bayona. Además está feliz en ‘América hoy’ y dice que Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel porque le tiene envidia.

“Con Miguel estamos muy bien, tranquilos. Esperando que regrese, en 3 a 4 semanitas más. En el programa me fastidian (como si estuviera soltera), pero ya saben cómo es mi equipo de familia disfuncional”, dijo la conductora de ‘América hoy’.

A lo mejor hay un distanciamiento porque Miguel está más de un mes en Estados Unidos...

Se fue por dos meses para ver lo de su hija (estudia en una universidad) pero en un mes ya está regresando. Estoy contando los días.

Hablando de otro tema, están en la semana de aniversario en ‘América hoy’ y han cumplido dos años en el aire. Incluso ya confirmaron que el otro año siguen en la pantalla de América.

Dos años al aire, que rápido ha pasado el tiempo. Bueno, yo cumplí un año con ellos. La verdad, es que ‘América hoy’ no es un trabajo es una terapia en medio de todos los problemas. En el programa todo es relajo, todo es diversión.

Se complementa bien.

Somos un tremendo equipo, nos apoyamos mucho ente nosotros y eso es importantísimo, nos respetamos. Nosotros estamos felices que a la gente le haya gustado esta fórmula de este grupo de locos con un corazón enorme que lo único que busca es hacer las cosas bien y entretenerlos.

Por cierto, el otro día se cruzaron con Magaly Medina en un restaurante y ella llamó ‘ridícula’ a Gisela por salir por la puerta de atrás para evitar las cámaras de televisión.

No estoy al tanto de las declaraciones y menos de un programa de una persona tan tóxica como Magaly Medina. Ella es una mujer que se ha dedicado toda su vida a lucrar insultando a las demás personas. Entonces, todo lo que salga de su boca no puede ser bueno porque dentro de ella no hay nada bueno. Y siempre que se refiera a Gisela lo va hacer desde la envidia. Recordemos que Gisela tiene una productora y produce diferentes programas exitosos y Magaly Medina es la empleada de un canal, al igual que yo y al igual que muchas personas, la envidia siempre la va a carcomer. Definitivamente si hay una reina, una diva de la televisión es Gisela Valcárcel y eso le va a doler toda la vida. Ella ha intentado ponerse al mismo nivel pero hay tremendas diferencias que le duele y, bueno, todo eso se convierte luego en insultos.

TE PUEDE INTERESAR: