La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, prefirió no hacerle caso a las críticas de Shirley Cherres quien la tildó como ‘venenosa’ y le recomendó que supere sus problemas de salud, pues hace unas semanas cayó en un fuerte cuadro de depresión. Asimismo, comentó que su relación con Miguel Bayona continúa pero no hablan muy seguido, pero siente que aún se quieren y se tienen mucho respeto.

Hace poco Shirley Cherres te llamó ‘venenosa’ por tus comentarios en el programa ‘América hoy’...

A Shirley solo le deseo que le vaya bien, leí hace poco que tuvo unos inconvenientes referidos a su salud. Que ella diga lo que quiera pero que esté bien de salud, eso es importante.

¿Y cómo va tu relación con Miguel Bayona?

La realidad es que él vive afuera, ya va a tener dos años viviendo en Estados Unidos y no he podido viajar últimamente... es una relación a distancia, no hablamos tan seguido como se quiere porque trabajamos y siempre hay ocupaciones, pero ahí estamos. La relación no ha terminado y tampoco es que tengamos la relación perfecta ni ideal.

Hace poco comentaste que hace un mes no hablaban, eso es un signo de desgaste de la relación...

He tenido varios inconvenientes a finales de año, dejamos de hablar porque no quería cargarlo con todas mis cosas personales, hay que dejarlo respirar un poco y no transmitirle toda la mala racha... ahí estamos, no es que sea maravilloso pero hacemos lo que se puede.

¿Conocías que una relación a distancia sería complicada?

Es complicado, pues he tenido relaciones a distancia. Mi anterior pareja vivía fuera y no es fácil. Si es complicado tener al novio cerca, imagínate estando lejos. Además, nada te garantiza que todo va a ser maravilloso y que van a ser felices para siempre. Hoy en día eso del romanticismo se ha perdido... pero nos queremos mucho, somos buenos amigos. Los dos estamos tratando porque llevamos juntos cinco años, no son seis meses, es un buen tiempo juntos.

¿Temes que aparezca en algún momento un ampay de Miguel?

Yo no tengo miedo de nada, siempre he sido muy practica en la vida, si estoy con alguien y funciona, pues bien... y si no funciona, para qué me preocupo, soy bien relajada con eso. Pero tenemos con Miguel una muy buena amistad, de mucho respeto y cariño que hemos construido en todos estos años.

