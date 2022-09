Janet Barboza se mostró indignada este miércoles con las declaraciones de Leonard León, quien calificó como ‘asno’ a Rafael Fernández y criticó que haya asegurado que piensa seguir encargándose de la educación y otras necesidades de sus hijos, luego de su separación de Karla Tarazona.

“Esto pasa Leonard porque tú te descuidaste de tus hijos, eres indiferente, estás haciendo que tus niños caigan en la boca de personas como Rafael Fernández, que hoy en día quiere velar por ellos y los compara con una obra de bien social”, arremetió la rulitos contra el cantante de cumbia.

Brunella Horna también intervino y aseguró que no hay punto de comparación entre Leonard y Christian Domínguez, ambos padres de los hijos de Karla. “No podemos comparar a Christian, que ha sido un buen padre desde el primer día, con Leonard León, por favor...”, indicó la rubia.

Por su parte, Janet Barboza consideró que no es suficiente publicar una historia arremetiendo contra Rafael Fernández. “Lo primero que debes hacer es cumplir con tus hijos para que no caigan en boca de Rafael Fernández y que diga prácticamente que les está dando limosna” , acotó la conductora.

En ese momento, Christian Domínguez le pidió a Leonard León acercarse a sus pequeños, puesto que deben estar muy afectadas por la separación de su madre. La ‘rulitos’, fiel a su estilo, aseguró que ‘no se puede pedir lo que no se siente’.

“Él ha estado completamente ausente y hemos tenido a Karla, una mujer trabajadora, mendigando que le pase un sol. No podemos pedirle que se acerque a unos niños que no ha criado, porque padre es el que cría, no el que engendra, hasta un animalito engendra, pero definitivamente Leonard León no tendría vela en este entierro ”, dijo Janet Barboza.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona no aceptará empresa de Rafael Fernández: “Como yo llegué, me voy”

Rafael Fernández encara a Leonard León tras decirle ‘asno’: “Me lo puede decir por chat, de hombre a hombre”

Karla le agradece a Chabelita por mostrarle su apoyo tras separación de Rafael: “Estoy muy agradecida por el apoyo y el cariño”