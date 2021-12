Janet Barboza contó que el cantante Jean Paul Strauss nunca le devolvió el dinero que le prestó cuando estaban en una relación y prefiere ya no recordar el tema, pues quedó en el pasado.

“Han pasado ya ocho años y no he tenido ninguna novedad de él en lo absoluto. Ya es un tema pasado, lo comenté en el programa porque se hizo este juego ‘recordando a mi ex’, pero no tengo interés de decir el monto (que le debe), ni acciones (legales), ha pasado demasiado tiempo, ya fue”, manifestó la conductora de ‘América hoy’.

La ‘Rulitos’ también recordó que Jean Paul le fue infiel y a pesar de existir ‘cinco ampays’, él siempre negaba que había sacado los pies del plato.

“No soy amiga de la expareja, porque creo que cuando una relación acaba, uno no puede estar con el ex porque quiere seguir teniendo un vínculo de amistad. Para mí están bien enterraditos, ahí que se queden, bien difuntitos”, mencionó.

