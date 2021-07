¡NO TUVO EL APOYO ESPERADO! Janet Barboza fue eliminada de Reinas del Show en la última gala. La conductora no pudo superar en votos a Paula Manzanal y Jossmery Toledo, con quienes compartía la sentencia en el reality.

La conductora de ‘América hoy’ se presentó en la gala a ritmo de cumbia, con un mix de grandes éxitos, demostrando así todo su interés por quedarse en el reality.

Para esta gala, Janet Barboza había convocado a todo el elenco de ‘América Hoy’, programa que conduce por las mañanas. Sin embargo, la gran ausente fue Ethel Pozo que no pudo asistir pues se encuentra de vacaciones.

Janet Barboza había mencionado que era un reto integrar ‘Reinas del show’ e incluso precisó que le hubiera gustado llegar a la final y levantar la copa.

“No hubiese aceptado el reto de estar en Reinas del show si no me viera en la final, no entraría con la mentalidad de perder. Hay competidoras duras, pero mis compañeras me tienen miedo por mis años de trayectoria, porque me han visto cualidades y porque puedo sorprender. No olvidemos que se está buscando a la reina del show, que no solo es la que mejor baila, es actitud, dominio de escenario”, dijo a la prensa Janet Barboza en medio de sus ensayos.