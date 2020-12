INDIGNADA. Así se mostró Janet Barboza al ver las imágenes de decenas de personas formando largas colas en Sullana para comprar cervezas, algunos incluso acompañados de menores de edad, a pocos días de la Navidad y el Año Nuevo.

“En Piura los casos sube, camas UCI no hay. Es probable, he escuchado por ahí, que puedan cerrar Piura”, dijo la ‘rulitos’. “Antes veíamos colas para comprar papel higiénico pero ahora estamos viendo colas para comprar cerveza. Dónde queda el respeto a la vida. Estamos pensando más en vacilarnos y no estamos haciendo lo más importante, que es proteger a nuestras familias”, agregó.

El doctor Almerí, que estuvo de invitado en América Hoy, también lamentó la actitud de las personas que se expusieron en Sullana. “Esto es un desafío a la vida misma, Piura es una de las regiones con más alto índice de mortalidad por covid”, informó.

Finalmente, Janet Barboza resaltó que es el personal médico el más afectado con la irresponsabilidad de los infractores. “Y luego estas personas... cuando quieran ayuda, cuando necesiten oxígeno y cuando necesiten tratamiento, el doctor y la enfermera son los que están ahí exponiendo su vida, ellos que se cuidaron. Es lamentable, indignante, qué pena por lo que está pasando Piura, un departamento tan querido pero con personas irresponsables como las que estamos viendo”, indicó.