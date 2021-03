Janet Barboza aconsejó al futbolista Jefferson Farfán fijarse en una ‘mujer madura’ para compartir su vida, luego de su ingreso al club ‘Alianza Lima’.

“Siento que cuando uno quiere plantarse, tiene que buscar a una persona madura, porque cuando busca a una persona jovencita de pronto no ha terminado de quemar etapas (y la relación no funciona). Me parece que Jefferson está por los 37 años, hay mucha expectativa porque regresó a jugar a su casa, y creo que le vendría bien una mujer plantada y que sabe lo que quiere, dueña de su vida”, dijo la conductora de ‘América Hoy’.

¿Crees que las chicas se le acercan por interés?

Él es hombre adulto y sabe darse cuenta qué persona se le acerca. Le aconsejaría no ser tan generosos a la hora de hacer obsequios para saber si es amor verdadero.

En el programa estuviste molestando a Mariella (Zanetti) con Jefferson, ¿crees que harían bonita pareja?

Serían fuego. Mariella está preciosa, guapa, divertida, madura, qué más quiere.

FELIZ EN ‘AMÉRICA HOY’

La popular ‘Rulitos’ también comentó sentirse feliz de conducir el programa ‘América Hoy’ junto a Ethel Pozo y Melissa Paredes y aseguró que no le incomoda que Edwin Dávila (’Giselo’) la vacile con su edad porque se siente ‘regia’.

(Foto: América TV)

“Me siento súper regia y aunque no estuviera regia, creo que el tema de la edad es para sentirnos orgullosos, siempre trato de mostrar a través de las bromas que me hace Edson (‘Giselo’) es que nosotras las mujeres no deberíamos tener problemas en decir nuestra edad y mostrarnos orgullosas de lo vivido. Así que no me molesta que me pregunten mi edad o que me bromeen”, dijo la ‘Rulitos’.

Además, los comentarios son en ‘buena onda’…

Claro, es un programa positivo que suma y divierte.

Cabe indicar que hace unos días Janet Barboza mostró su DNI en el programa ‘América Hoy’ y no tuvo problemas en contar que tiene 46 años de edad, luego de que sus compañeras la retaran a cumplir un reto.

“Tengo tantos años en televisión que da la sensación que tengo más años pero no. Empecé a los 20 años y he conducido 13 programas”, contó la conductora de televisión.

Como se sabe Janet Barboza tiene 26 años de trayectoria artística. Ella ingresó al mundo de la televisión de la mano del cómico Tulio Loza, quien la presentó por primera vez en el desaparecido programa Cholo Show, pero no fue hasta La Movida de los Sábados que alcanzó el éxito televisivo.