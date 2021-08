Janet Barboza admite que su amor por Miguel Bayona cada día está más fuerte, a pesar de la distancia y de no verse desde que él se fue hace casi un mes a Estados Unidos por asuntos de trabajo. “Han pasado tres semanas y no es fácil, pero hablamos todos los días. El primer día fue el día más difícil porque en cuatro años no nos habíamos separado un solo día, pero ahora ya estoy más tranquila. Esto nos ha permitido ver lo mucho que nos amamos y los deseos que tenemos de estar siempre el uno con el otro”, dijo la conductora.

La invitada del especial de aniversario de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” que se verá este domingo, afirma que es buena en la cocina. “Yo me preparo lo que me gusta, pero soy sincera, no le he cocinado a nadie para conquistarlo. Miguel (Bayona) me dice que nunca le he preparado nada especial y tiene razón, nunca le he cocinado, cuando regrese lo voy a sorprender con unos ricos medallones al horno”, promete la cajamarquina..

Barboza celebra los cuatro años de “Mi mamá cocina...” y afirma que en estos tiempos es todo un logro mantenerse en la pantalla grande. “Hablar de aniversario en televisión es todo un acontecimiento porque estamos en tiempos en donde los programas de televisión son muy descartables, además, tenemos muchísimas ventanas donde la gente puede consumir lo que le gusta, y si hablamos de un programa que cumple cuatro años estamos hablando de un tremendo éxito. Ethel Pozo y Yaco Eskenazi son un gran equipo y, como conductora, a Ethel la veo cada vez más cómoda en su piel”.

La conductora este domingo tendrá que competir con Melissa Paredes y afirma que su compañera en “América Hoy” no sabe ni mover una olla. “Melissa es una persona a quien respeto mucho y a quien le tengo gran afecto, es una gran mujer, pero como cocinera y ama de casa no pasa nada, mejor que siga conduciendo y bailando. Ella al “Gato” Cuba, de ninguna manera, lo conquistó por el estómago”, agrega.