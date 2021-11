QUÉ FUERTE. Miguel Bayona y Janet Barboza protagonizaron un emotivo reencuentro el pasado fin de semana en Estados Unidos. La parejita pasó románticos momentos luego que el empresario se fuera del Perú hace tres meses para empezar a radicar en Miami.

Según contó el doctor Jorge Cano, abogado de Rocío Mossone, ex de Miguel, la joven lo denunció por violencia psicológica en contra de sus dos menores hijos. Además, asegura que le debe la pensión de alimentos desde enero de 2020, suma que hasta ahora llega a los 48 500 soles.

“Mi patrocinada tuvo la imperiosa necesidad de hacer esa demanda porque no venía cumpliento ya casi dos años... sigue sin cumplir, incluso ellos tienen una conciliación”, dijo el especialista.

Amor y Fuego compartió el expediente judicial emitido el 20 de julio de 2021, donde se estipula que Miguel Bayona tiene que cumplir con la pensión alimenticia de 1500 soles mensuales, la misma que viene siendo incumplida desde el 1 de enero de 2020.

Según el abogado, solo abonó la suma de 1500 soles en setiembre y octubre, pero nada más. “Están en un colegio relativamente caro, se está debiendo fuerte, más de 10 mil soles, es por eso la premura de que el señor cumpla con el pago”, acotó.

NIEGA QUE NO QUIERA DARLE EL DIVORCIO

Janet Barboza ha mencionado varias veces que no se casa con Miguel Bayona porque su aún esposa se niega a darle el divorcio. Sin embargo, el abogado de Mossone asegura que es mentira y que es él quien se niega a firmar los papeles.

“Nos hemos apersonado porque mi patrocinada no quería seguir casada con el señor, pero el señor le decía que no, que esto, lo otro. Incluso nos hemos apersonado al proceso de divorcio, nos hemos allanado de plano, dejando sin fundamento que mi patrocinada no le quiere dar el divorcio, eso es totalmente falso”, aseguró.

Abogado de Rocio Mossone asegura que Miguel Bayona no cumple con sus dos menores hijos. Rodrigo González se preguntó si por esa razón se encuentra en Miami hace tres meses.

