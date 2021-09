Janet Barboza comentó las recientes pedidas de mano de Melissa Klug, Ethel Pozo y el fallido intento de Jackson Mora con Tilsa Lozano, y aseguró que nunca soñó con casarse tal como muchas mujeres anhelan.

“Nunca he soñado con casarme, jamás, yo soy de ese pequeño grupo que no está esperando, ni quiere, ni me muero, ni doy indirectas para que me pidan matrimonio. Yo no he soñado con eso”, dijo la popular ‘rulitos’ en América Hoy.

Asimismo, aseguró que no se ha puesto una ‘coraza’ y que es una mujer moderna y actual. “Me han pedido dos veces y las dos veces las he rechazado porque no estaba segura”, confesó la pareja de Miguel Bayona.

En ese sentio reveló que la primera vez que le propusieron matrimonio fue cuando salía con un sueco. “Nos conocíamos tres meses y me pidió matrimonio, la verdad yo no estaba segura”, indicó.

“Yo no soy una mujer muy sutil así que no me quedó de otra que decirle la verdad: ‘Joaquín, yo te conozco muy poco tiempo, no estoy segura, yo quisiera conocerte un poco más”, dijo Janet Barboza, quien aseguró que en esa época tenía 20 años y no se veía casada tan joven. “Yo me veía casada a los 54 años”, agregó.

La rulitos contó que regresó a Lima y se mantuvo en comunicación con su pareja de aquel momento, pero al poco tiempo la relación terminó. “A los seis meses de terminar conmigo se casa con una española, entonces me di cuenta que no había cometido ningún error porque él no podía vivir solo y necesitaba casarse con alguien”, acotó la conductora de América Hoy.

TE PUEDE INTERESAR

Eva Ayllón y su dura crítica a ambulante extranjera que audicionó para ‘La Voz Senior’

Mister G se pronuncia tras polémicas con ‘El Zar’: “Tienen mucho por aprender”

¿Por qué Merly Morello de ‘De vuelta al barrio’ se retiró del colegio presencial en la secundaria?