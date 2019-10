Janet Barboza tuvo una tensa discusión en vivo con Antonio Pavón: "A mí me hablas bonito"

¡Qué fuerte! Una tensa discusión fue la que protagonizó Antonio Pavón con Janet Barboza en la última edición del programa 'Válgame'. El español no tomó a bien una de las preguntas que le hizo la conductora en relación a las declaraciones de Doménica Delgado en El Valor de la Verdad.

En medio de la entrevista, Janet Barboza le dijo a Antonio Pavón que tenía la sensación de que estaba 'defendiendo' a Pedro Moral al minimizar la pelea que tuvieron en una discoteca, hace muchos años.

"Yo tengo la sensación que Antonio quiere cubrir a Pedro Moral, por qué, yo no sé", dijo Janet Barboza sin imaginar que desataría la furia de Antonio Pavón, que se conectaba vía videollamada.

"Mira Janet yo no tengo que encubrir a nadie. Si tu tienes que mentir, yo no miento. No voy a entrar en tu juego. Yo no me dedico a la TV, yo estoy muy feliz. Si te puedes callar, te callas y hablo yo", dijo el español.

"A mí me hablas bien. Si quieres faltar el respeto que sea a otra persona. Estás acostumbrado a faltar el respeto. Yo no te lo voy a permitir. Siempre es lo mismo contigo. Relajate ¿que te pasa?", agregó Janet Barboza.

Katy Sheen tuvo que intervenir para que la pelea entre ambos no llegue a más. La conductora le pidió al español que se relaje y continuaron la entrevista con los ánimos controlados.