Rosángela Espinoza se enlazó este jueves 9 de febrero con “América Hoy” y terminó protagonizando una acalorada discusión con Brunella Horna. Incluso, le recordó a la popular ‘Bubu’ su pasado con Renzo Costa.

Según explicó, su molestia fue porque días atrás Brunella pidió que no la comparen con la popular ‘chica selfie’. “ Hola Brunella, contigo quería hablar. Quiero las disculpas del caso, porque vi que te expresaste de una manera muy desubicada” , increpó Rosángela a Brunella, quien dijo: “Disculpas de qué… Qué pasó. Qué fue lo que te molestó”.

Enlace en vivo con Rosángela Espinoza 3

Y no todo quedó ahí, pues incluso le dijo a Bruenlla que en el pasado Renzo Costa le pagó sus viajes. “ Creo que lo dijiste porque yo no trabajo, nosotros sabemos que los viajes que hiciste con Renzo Costa no fueron pagados por ti. No hay nada de malo en reconocer eso”, dijo con ironía Espinoza.

Pese a que los conductores intentaron poner paños fríos, Rosángela seguía intentando confrontar a Brunella, por ello, Janet Barboza intervino para decirle a la exintegrante de EEG que preferían cortar el enlace.

“Entendemos tu malestar, pero no nos podemos hacernos cargo de lo que hagan o digan en otros programas. El día de hoy no te has despertado de un buen ánimo, también lo entendemos. Mejor dejemos esta conversación para otro día, cuando estés más tranquila y que sepas que aquí en ‘América Hoy’, te respetamos, te queremos ”, dijo en un inicio la ‘rulitos’.

“Y cuando quieras enlazarte con nosotros de un mejor ánimo, vas a ser siempre bienvenida. Y si tienes algo que aclarar con otra personas, usa tus redes sociales, hazlo, aclara”, acotó.

Rosángela aclaró que ya no quería hablar más del tema por ningún medio, y terminó despidiéndose. “Ya las utilice y ya no quiero hablar más del tema, yo me siento tranquila porque tengo la conciencia tranquila, no le hago nada malo a nadie, pero eso sí, necesito que respeten mi trabajo porque todo lo que yo hago, todo el contenido que realizo es algo serio porque es algo de lo que yo vivo”, puntualizó la modelo.

“Somos un programa que quiere divertirse y te preguntamos por el jeque, pero desde el lado del humor y no por poner en tela de juicio nada”, aclaró Janet Barboza previo a cambiar de tema.

