Se fue ofuscada. Durante la emisión del 16 de noviembre de ‘América hoy’, el equipo de producción del programa le jugó una broma a Janet Barboza. Los colaboradores que se encuentran detrás de cámaras lucieron un poco negro que tenía la frase “Vacancia para Janet”.

Esto ocurrió debido a las continuas críticas que reciben los chicos del switcher y camarógrafos por la ‘Rulitos’. Es así que minutos después apareció Mariella Zanetti, quien supuestamente debía ocupar su puesto.

La ‘Retoquitos’ no se tomó con agrado la broma y decidió salir del set, algo incómoda: “Bueno, ha sido un placer, ha sido un gusto. He decidido dar un paso al costado. Gracias por la oportunidad” , expresó.

“La producción no está de acuerdo con las últimas declaraciones de la señora Janet, los últimos dardos que ha lanzado a nuestro reportero cuando hace enlaces en el mercado. Dice que se nos cae un invitado. Entonces, la producción ha pedido que Mariella Zanetti venga en reemplazo de Janet ”, dijo Ethel Pozo entre risas.

Sin embargo, Janet regresó minutos después para asegurar que hace bien su trabajo y presentar una nota, ante las quejas de Edson Dávila, Brunella Horna y sus demás compañeros.

Producción de ‘América hoy’ pide “vacancia para Janet”

Janet Barboza reconoce error por usar estacionamiento para discapacitados

Según su testimonio, la guardia del conocido centro comercial le pidió que se estacione en dicha zona porque ya no tenía más espacio. “Fui a un centro comercial muy pequeñito y en la entrada había una señorita que fungía de vigilante. Entonces, te dan un ticket cuando entras a un estacionamiento”, explicó.

“Cuando yo estaba ingresando, la señorita me preguntó cuánto me iba a demorar y yo le dije ‘No más de 15 minutos’. Me dijo: ‘Solo me quedan estos dos lugares que son para personas discapacitadas, si no demora, tómelo porque no tengo más lugar’”, agregó.

