SE MOLESTÓ. Janet Barboza no soportó que Leonard León se dirigiera contra ella en un comunicado afirmando que “no tiene idea de lo que dice” y le respondió fuertemente. En pleno programa de ‘América Hoy’, la popular ‘rulitos’ remarcó que sus actos hablan por el cumbiambero.

“ Tus actos han hablado por ti mismo . Karla Tarazona te ha acusado públicamente en un programa de haberle faltado como persona físicamente respecto a su integridad. Entonces, si hablamos de un hombre que le falta el respeto a una mujer de esta forma, qué podemos esperar de un hombre que permanentemente es acusado de no velar por sus hijos, ni de pasarles la pensión como corresponde. Entiendo que por meses, seguramente lo has hecho, pero por otros taaaantos meses no”, dijo Janet.

Tras recordarle la acusación de Karla Tarazona por una supuesta agresión y la denuncia de una falta de pensión hacia sus dos hijos, la conductora de televisión se reafirmó en sus palabras contra el cantante.

“ Entonces sí, Leonard, qué se puede esperar de un hombre que agrede a una mujer y que además no vela por sus hijos, qué se puede esperar . Su propia hermana lo denunció por agresión. Para mí una mujer es sagrada y los niños aún más”, agregó.

La respuesta de Janet Barboza contra Leonard León

LEONARD ARREMETE CONTRA JANET BARBOZA

Leonard León usó sus redes sociales para arremeter contra Janet Barboza, quien el último miércoles criticó al cumbiambero por, supuestamente, no encargarse de la manutención de sus dos hijos con Karla Tarazona.

El cantante criticó duramente a Janet a través de sus historias de Instagram. “Esa frase: ‘qué más se podía esperar de Leonard’, yo podría decir lo mismo no? acaso me conoces? Sabes como soy? Ese tipo de afirmaciones generan e incentivan rechazo del público , estoy totalmente seguro que no tienes ni idea de lo que dices”, escribió el cantante.

Leonard León explota contra Janet Barboza