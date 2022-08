REVELACIÓN. Janet Barboza pasó un incómodo momento cuando Edson Dávila, conocido como Giselo, cometió una infidencia al revelar que la conductora aún sigue viviendo con el productor musical Nilver Huárac. La popular ‘rulitos’ se pronunció a pedido de su productor.

“La señora Janet sin ir muy lejos vive con Nilver Huárac, estoy bien informado” , dijo Giselo causando la sorpresa de todos en el set, incluso de Ethel Pozo y Brunella Horna.

Ante esto, Janet Barboza pidió a Giselo que respete y no sea “malcriado” mientras explicaba por qué el padre de su hija aún sigue viviendo con ella, pero dentro de otro ambiente de la casa.

“Mi productor me pide que lo explique. Tengo una casa que es bastante grande, Dios gracias y bendito y dentro de la casa hay otra casa más pequeña. No, no seas malcriado, por favor (Giselo). Entonces dentro de la casa principal hay otra casa y Nilver es el padre de mi hija, mi hija muere por su papá, es un señor de casi 70 años al cual por supuesto se le tiene que cuidar y estar cerca , así que sí, efectivamente, vive en una casa dentro de mi casa”, puntualizó.

Janet Barboza confiesa que vive con Nilver Huarac

JANET BARBOZA LLAMA LA ATENCIÓN A DOMÍNGUEZ

Christian Domínguez lanzó un polémico comentario a modo de broma sobre su pareja Pamela Franco, sin embargo, la conductora Janet Barboza le llamó la atención y le exigió rectificación.

El fuerte llamado de atención sucedió cuando Ethel Pozo preguntó al cumbiambero por una escena romántica como parte de su trabajo y él respondió en modo sarcástico. “La mato, la mato, mentira, es una broma. Jamás te juegues con la parte profesional” , dijo dejando en shock a sus compañeros de conducción, quienes no entendían el ‘humor’.

La popular ‘rulitos’ no dejó pasar el momento y criticó duramente a Christian Domínguez. “Como compañera quisiera retroceder un poco a lo que dijiste anteriormente, podría parecer una broma de mal gusto, una broma que no aceptamos, ¿tienes algo que decir por favor respecto a las primeras palabras? ”, señaló.