Janet Barboza se quiebra al recibir la primera dosis de la vacuna: “He perdido a tres tíos”

SE EMOCIONA. Desde la playa Miller del Hospital Rebagliat de EsSalud, Janet Barboza no pudo evitar en quebrarse al recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La conductora de televisión se conmovió al recordar a sus familiares fallecidos en esta pandemia.

“Es una fibra muy sensible para mí hablar de estos temas, he perdido tres tíos en esta pandemia, muchas personas cercanas a mi entorno están sufriendo por la COVID-19. Hay una fibra extremadamente sensible para mí, pero es un momento de mucha alegría también”, dijo.

Además, la popular ‘retoquitos’ se mostró bastante emocionada y agradecida con el personal de salud por hacer su vacunación posible. “Estamos con muchísima alegría porque voy a recibir la primera dosis de la vacuna al igual que miles de peruanos”, sostuvo.

Además, Janet Barboza incentivó a la población a que no dejen de acudir a recibir su segunda dosis de la vacuna porque es vital en esta pandemia. También aprovechó en mostrar respaldo a nuestras autoridades por el esfuerzo realizado.

“Quiero aprovechar en estos momentos para agradecer a la señora Molinelli y al señor presidente Sagasti porque nos han devuelto el alma al cuerpo con esta gran vacunación”, dijo la conductora de ‘América Hoy’.