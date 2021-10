SOBREVIVIÓ EL AMOR. Janet Barboza usó sus historias de Instagram para compartir con sus miles de seguidores el emotivo encuentro que protagonizó con su novio Miguel Bayona, luego de haber estado separados varios meses.

Según se ve en las imágenes, la popular ‘rulitos’ grabó su reencuentro puesto que quiso atesorar la reacción de su pareja al verla después de mucho tiempo. “Acabo de ver creo que a su mamá ¿será verdad? no siii... ha venido con su mamá, no lo puedo creer ¡¡¡ahí está!!! ¡¡¡ahí está!!! y con la Lucy, no lo puedo creer”, exclamó la conductora de América Hoy.

En ese momento, protagonizó un afectuoso abrazo con su novio, mientras su madre e hija grababan emocionadas la escena. Más adelante, compartió con sus fans las imágenes que captaron los familiares del empresario. “Algunas fotos que nos tomó la mamá de Miguel de nuestro encuentro en el aeropuerto”, escribió en sus historias.

Luego, Janet Barboza comentó que había ido a cenar con la familia de Miguel Bayona y mostró la linda vista hacia una laguna que tiene el lugar donde se está hospedando.

JANET REVELA CRISIS CON SU NOVIO

Hace unos días, la popular ‘Rulitos’ aprovechó la visita del especialista a América Hoy para abrir su corazón y confesar a nivel nacional que ella tuvo una crisis con su pareja sentimental, Miguel Bayona.

“Yo casi me separo en pandemia por este motivo (por la repartición de las tareas en el hogar)”, contó Barboza en “América Hoy”.

Janet no terminaba de contar su experiencia personal y ‘Giselo’ intervino para hacer una broma al respecto. Un detalle que no fue del agrado de la conductora, quien decidió quejarse en vivo.

“Estoy hablando que tuve una crisis con mi novio y tú (por ‘Giselo’) me sales con lo del cerquillo. Creo que es el único recurso que tienes. Por favor hay que madurar. Ya dime otra cosa”, expresó la presentadora bastante molesta.

