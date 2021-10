Melissa Paredes decidió presentarse en vivo en el programa ‘América Hoy’ para contar su verdad tras el ‘ampay’ que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda, pese a estar casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Sin embargo, no contó con que su compañera Janet Barboza sería incisiva con sus preguntas y arremetería contra ella.

Incluso, la popular ‘retoquitos’ es tendencia en redes sociales debido a que los usuarios han destacado sus cualidades para preguntar ante el escándalo que se ha presentado en la farándula. Una de las primeras preguntas que le hizo fue si ha sido infiel al ‘Gato’.

Al escucharla, Melissa Paredes quedó impactada y le cuestionó por hacerle esas preguntas. Además, también fue consultada si está enamorada del bailarín Anthony Aranda, su pareja en ‘Reinas del Show’.

En otro momento, la conductora aseguró que los rumores de un romance extramatrimonial de Melissa ya se venían escuchando hace semanas atrás, sin embargo, la modelo lo negó rotundamente.

“No me queda claro y disculpa que te lo pregunte tantas veces, pero tú dices que terminaste con tu esposo el 07 de octubre, pero desde hace tiempo ya había rumores de ustedes”, le dice Janet Barboza.

¿Entonces el ‘Gato’ Cuba tiene la culpa de las imágenes que hemos visto ayer?”, le volvió a decir, pero Melissa le respondió: “Cómo me vas a preguntar eso”.

USUARIOS IRONIZARON LAS PREGUNTAS DE JANET BARBOZA

DIFUNDEN AUDIO DEL ‘GATO’ CUBA TRAS ‘AMPAY’

Melissa Paredes difundió un audio de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba en donde le reclama el por qué de emitir ese comunicado sobre su separación. Según la modelo, el futbolista sabía de la relación amorosa que sostenía con su bailarín Anthony Aranda, pero la hizo quedar mal.

Se difunde audio de la reacción del ‘Gato’ Cuba tras ampay de Melissa Paredes: “No quiero hablar contigo”. Video: América Hoy

“Oye, en serio me fregaste con tu comunicado. ¿Por qué has hecho eso? ¿Es en serio? ¿Por qué dijiste que no sabías nada? ¡No entiendo!”, se escucha decir a Melissa Paredes y al no conseguir una respuesta del ‘Gato’ continúa insistiendo.

“Por qué dices eso, que no tienes nada que hablar conmigo. Si hasta ayer que sabías todo estabas hablando normal. ¡Rodrigo, te estoy hablando!”, le vuelve a decir, segundos después Rodrigo Cuba le responde fuerte y claro.

“No tengo nada que hablar contigo” No quiero hablar contigo, no sé, no quiero”, sentencia el futbolista. Luego de exponer ese extracto de la conversación, la modelo rompió en llanto en pleno programa y arremetió contra su esposo.