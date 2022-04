La conductora de ‘América hoy’, Janet Barboza, viajó el último jueves a Estados Unidos para reencontrarse con su novio Miguel Bayona después de cuatro meses, y enfatizó que su amor sigue latente, muy fuerte y la emoción de verse lo mantiene vivo.

“En mi caso puedo hablar de mi relación abiertamente porque soy un personaje público, así como yo opino de la vida de los demás, creo que se debe hacer lo propio con la mía. Lo que tenemos con Miguel es una relación bonita, seguramente para muchos no es la relación ideal pero estando, en este momento, a la distancia los dos nos respetamos, nos queremos y queremos seguir con esto. Que gano yo teniendo al lado a alguien que de pronto no me quiere como yo quisiera o no me respeta como debería... es evidentemente que siempre hay altibajos. Nos estamos viendo después de cuatro meses y pronto vamos a cumplir 5 años de relación”, enfatizó la ‘Rulitos’.

Para mantener tu relación a la distancia, debes tener el mejor concepto de Miguel...

Miguel tiene muchísimas cosas positivas a su favor, es una muy buena persona, buen hombre, respetuoso, bastante maduro y eso a mí me gusta mucho. Veo que es una persona que siempre está pendiente de sus hijos, y conmigo también. Además, tenemos muchas cosas en común y eso es muy importante, con muchos temas de conversación y filosofamos juntos.

Como dicen, tu media naranja...

Además, es un hombre que no es pegado a la bebida, y yo no podría estar con alguien que tenga debilidad por el alcohol o que le guste tomar sus copitas bastante seguido; tampoco fuma y son cosas para mí si son importantes... tiene una familia de gente sana, correcta.

¿Entonces, tienes plena confianza en él?

El tema de la confianza siempre está, no soy de las mujeres que ni ahora ni antes se ha preocupado de que me vayan a adornar, o que me pongan los cuernos... no me preocupa porque cuando eso pasa significa que la persona no quiere estar contigo, no me respeta, entonces es sinónimo de terminar una relación. La confianza está hasta que él me demuestre lo contrario y Miguel sabe claramente que si conoce a otra persona y se enamora, pues me lo tiene que decir... no hay mayor problema, sufriré lo que tenga que sufrir pero no se acaba el mundo. No es que tenga que tener más confianza porque se encuentra lejos, pues así estés con tu pareja las 24 horas, igualito se las ingenian para traicionarte, porque el hombre o mujer que te quiere poner los cuernos lo hace.