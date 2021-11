Tal como se había anunciado, Janick Maceta debutó este jueves, 18 de noviembre, como uno de los jurados de “Yo soy: grandes batallas”. La ex miss Perú será uno de los jueces que calificará a los participantes de esta nueva temporada.

Eleazar Páez, imitador de Christian Yaipén fue el encargado de abrir esta primera gala al ritmo de “Me olvidé de tu amor”, cumbia que puso a bailar a todos en el set. El artista se enfrentó en un duelo contra el imitador de Bad Bunny.

Tras esta doble presentación, la ingeniera de sonido no se mostró muy convencida con la puesta en escena del artista peruano, sin embargo destacó la confianza que mostró sobre el escenario.

“Creo que, Christian, puedes mejorar muchísimo más el color de tu voz. Siento que todavía sigues cantando como tú, todavía no llegas al tono de voz de Christian Yaipén; por otro lado, me gustó la confianza que tenías sobre el escenario, me gustó los movimientos y la conexión que tenías con el público”, enfatizó.

Criticó a imitador de Bud Bunny:

A diferencia de Jorge Henderson y Mauri Stern, la ex reina de belleza consideró que el imitador de Bud Bunny no tuvo una presentación pulcra.

“Bad Bunny, me encantó tu presentación, pero concuerdo con Katia, estuviste muy desordenado. El hecho que manejes todo el escenario no quiere decir que estés saltando por cada parte, sino que manejes tus espacios y tus tiempos”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Bad Bunny se lleva 10 premios Billboard a la Música Latina

Bad Bunny dominó este jueves la gala de los premios Billboards a la Música Latina al alzarse con diez galardones en una ceremonia emotiva en la que se rindió homenaje a Juan Gabriel y Johnny Ventura y se reconocieron las carreras de Daddy Yankee, Paquita la del Barrio y Maná. (Fuente: EFE)