SIGUE CON SU PROMESA HASTA LA MUERTE. Tula Rodríguez estuvo este sábado en Estás en Todas para contar sobre su trayectoria y vida personal, especialmente de su relación con su esposo Javier Carmona, quien se encuentra en estado vegetativo desde hace más de dos años.

La conductora contó que siempre le decía a modo de broma que su rostro era el último que vería antes de morir y así se cumplió, pues fue ella la única que estuvo con él antes de ‘desconectarse de este mundo’.

Asimismo, narró los momentos que pasó cuando lo acompañó en la ambulancia y en la sala de urgencias de la clínica en agosto de 2018, y que él no quiso ir directamente a un centro médico a pesar que se sentía mal porque quería estar con su familia.

Tula Rodríguez sobre los últimos momentos de Javier Carmona: "Nos buscó hasta el final" | EET

“Mi esposo, cuando pasa lo que pasa, pudo haberse ido directamente al hospital o la clínica porque él no estaba bien. En la ruta, cuando estaba en la ambulancia, me contaba lo que había pasado y yo le dije ‘pero hubieras ido y me hubieras llamado’. Estaba sintiéndose mal y él decía ‘es que sin ustedes yo no podía hacer nada’. Entonces eso es el matrimonio, hasta sus últimos alientos nos fue a buscar”, contó Tula Rodríguez.

Además, se refirió también a las críticas que ha recibido por seguir adelante y mostrarse feliz a pesar de la situación de Javier Carmona, y contó un poco más de esa última conversación con su esposo.

“Una tiene que hacer lo que siente, porque yo no puedo pretender, nadie sabe mi lucha, mis lágrimas y creo que hay que hacer honor a la personas. Javier está feliz que salga adelante, que salga a trabajar porque yo soy cabeza, tengo que sostener a nuestra hija. Hay una conversación que quedará, cuando estuvimos en toda la ruta y cuando conversamos antes de ingresar a sala: 'si algo pasa estas tú y necesito que tú seas la responsable de nuestra hija”, le dijo su esposo según contó.

Tula Rodríguez sobre Javier Carmona: Yo le decía que iba estar en su último minuto" | Estás en Todas

JUNTOS HASTA EL FINAL

Tula Rodríguez también aseguró que se volvería a casar una y mil veces con Javier Carmona, ya le dio el ‘sí’ muy enamorada. “Me casé con un hombre maravilloso, con el que siempre soñé, un bien padre”, dijo para Estás en Todas.

Y a pesar de las circunstancias, dice estar segura que aún se aman. “Hoy estamos juntos, en una situación diferente pero juntos, y como una vez le escribí, nosotros si bien es cierto no podemos hablar, cuando nos miramos siento que nos amamos”, agregó.

Además, aseguró que el cumplir con su promesa de amor hasta que la muerte los separe y de sacar adelante a su hija Valentina, es lo único que le permite seguir adelante. “Yo no tengo ninguna deuda por saldar ni Valentina tampoco, nosotras no tenemos ninguna deuda con mi esposo, nada”, agregó.

Tula habla de su matrimonio con Javier Carmona y asegura que lo seguirá amando hasta el fin | EET