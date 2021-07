AL FIN HACE ACLARE. Jazmín Pinedo causó polémica por su más reciente post de Instagram, donde habla de las ‘mujeres patéticas’ que se ‘victimizan’. Muchos consideraron que su mensaje era una indirecta para su excompañera de Mujeres al Mando Karen Schwarz, y para Allison Pastor, quien compite con ella en Reinas del Show y denunció malos tratos del reality de Gisela Valcárcel.

“Las mujeres fuertes no juegan a ser víctimas, no se muestran patéticas y no culpan a nadie”, dice la publicación de la popular ‘chinita’, que fue interpretada por Rodrigo González como un misil para la exmiss.

Tras las especulaciones, la exconductora de Esto es Guerra comentó su propio post con un escueto pero directo mensaje. “Veo comentarios etiquetando a Allison Pastor y a Karen Schwarz y este mensaje no tiene nada que ver con ninguna de ellas! Gracias!”, escribió.

Jazmín Pinedo aclara que su post de ‘mujeres patéticas’ no es para Allison Pastor ni Karen Schwarz

KAREN HABLÓ CON JAZMÍN

Karen Schwarz realizó una transmisión en vivo en Instagram para contestar las preguntas de sus seguidores y aclarar las especulaciones sobre una supuesta pelea con Jazmín Pinedo.

“¿Es verdad que le quitaste una marca?”, le preguntaron sus fans. “De qué están hablando por Dios Santo, qué invento, es increíble cómo se inventan la historia y encima con detalles. Es increíble realmente, pero bueno, dejémoslo ahí”, dijo la esposa de Ezio Oliva.

Asimismo, les indicó a sus seguidores que le pregunten por el tema a Jazmín Pinedo para que también tenga la oportunidad de aclararlo. En ese sentido, reveló que habló con la chinita recientemente sobre los rumores.

“Cuando yo me enteré de esto ayer, que no entendía nada, le escribí y le dije ‘¿qué está pasando?’ y me dijo ‘tranqui, así es esto’ y efectivamente, sí pues”, agregó Karen Schwarz.

Karen Schwarz hizo una transmisión en vivo en Instagram para desmentir, nuevamente, las especulaciones sobre una presunta enemistad con su excompañera de Mujeres al Mando, Jazmín Pinedo. Video: Instarándula