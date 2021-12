LE INVADIÓ LA PENA. Jazmín Pinedo volvió a aparecer en una edición especial de América Espectáculos junto a Choca Mandros, sin embargo, se notó la gran ausencia de Rebeca Escribens. La popular ‘chinita’ reveló que la conductora decidió dar un paso al costado a su programa.

La modelo confesó que Rebeca no se encuentra junto a ella porque decidió cederle su lugar y retirarse de la conducción de ‘América Espectáculos’.

“Feliz, he amanecido contenta... pero hoy quiero darles una noticia un poco triste, tal vez no? para la gente sobre todo, como podrán observar no está Rebeca. Rebeca ha decidido dar un paso al costado, gracias Rebeca por el pase que me has dado, de verdad, esto es un sueño para mí”, dijo Jazmín Pinedo lo que provocó las risas de todos en el set.

Esto hizo que Choca respondiera inmediatamente para pedirle a la exchica reality que guarde silencio porque será Rebeca quien anuncie su salida.

“Escúchame Jazmín, ella dijo que iba a decirlo y que tú no tenías por qué adelantarte... La verdad de las cosas es que Rebeca dijo ‘yo no aguanto a Jazmín, es suficiente con ella, yo me quedo en las mañanas y ella en la tarde’”, sentenció.

Sin embargo, Jazmín Pinedo aclaró que todo se trata de una broma por el Día de los Inocentes y pidió a los televidentes que no caigan. “No, mentira, es una bromita, Día de los Inocentes”, precisó.

Minutos después, Rebeca Escribens hizo su ingreso al programa.

