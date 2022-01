A sus 31 años, Jazmín Pinedo ha demostrado ser una mujer de retos, empoderada, pero sobre todo que no deja de soñar, prepararse profesionalmente para alcanzar sus metas y, aunque no le ha cerrado las puertas al amor, cuenta que está soltera desde el tiempo que puso fin a su relación con el padre de su hija, Gino Assereto, pero más adelante podría darse una nueva oportunidad y rehacer su vida sentimental.

Jazmín, ¿te gustaría regresar a la televisión de manera permanente?

Sí. Estoy en televisión más de 12 años y conduciendo más de 5, así que me encantaría que se pueda dar de manera permanente. Sin embargo, no voy a dejar de lado mis estudios porque es una meta que tengo como profesional.

Estás estudiando publicidad. ¿Cómo te va?

Muy bien. Tengo superbuenas notas, no he jalado ningún curso y eso es porque me aboqué a mis estudios, así que sigo con la esperanza de que pueda existir un proyecto (en televisión) que se acomode a mis planes profesionales que son mis estudios.

Por cierto, hace poco estuviste en la conducción de ‘+ Espectáculos’ y comentaste que desde hace dos años te estás ‘mosqueando’ porque estás solterita…

(Risas). Siempre juego con eso, pero estoy feliz como estoy. Siento que estoy pasando por momentos en mi vida donde estoy concentrada en mis metas personales y profesionales. Estoy tomándome tiempo para mí misma.

¿No extrañas tener una compañía?

No. Me parece gracioso que siempre me pregunten por qué sigo sola, es como que la gente se sorprendiera de que una mujer esté sola dos años, pero a mí me parece lo más normal del mundo. Así como uno se da espacios para tener una relación, también se puede dar espacios para tener una relación consigo mismo y es lo que yo estoy haciendo. Además, haberme separado no fue nada sencillo, aunque la gente crea que sí porque no te ven llorando. Si me preguntan si quisiera tener pareja, la verdad, no. Tengo todo lo que necesito, me va superbién en el trabajo, con los estudios y con mi familia. La vida no es perfecta, algo me tiene que faltar.

SOLTERA CODICIADA, EMPODERADA E INGOBERNABLE...

Se podría decir que eres una soltera codiciada, empoderada e ingobernable…

¡Me encanta cuando me dicen eso! Me dicen: ‘No será que eres tan empoderada que le das miedo a algunos hombres’, pero mejor, porque no quiero que se me acerque cualquiera. Soy muy independiente económicamente y con mis emociones desde jovencita y me gusta mantenerme así. El destino de una mujer no cambia, ni se escribe por tener o no tener a alguien. No tengo pareja y no pasa nada. Es lo más normal del mundo, tengo todo lo que necesito, me engrío y atiendo sola, así que me encanta.

A tus 31 años de edad, has logrado muchas cosas y el galán que quiera conquistar tu corazón sabe que no la tendrá fácil…

Si eso es lo que piensan, en buena hora. Si algún día Dios quiere, tendré la oportunidad de volverme a enamorar o de conocer a alguien… espero que sea una persona que quiera ponerse acorde a mí y entender qué es lo que quiero, porque soy una persona proyectada. Me encanta ir siempre para adelante y posiblemente es difícil seguirme el ritmo.

Llegado el momento, tendría que ser un hombre que te ayude a crecer o avanzar juntos, mas no retroceder…

Es lo idóneo cuando tienes una pareja, porque compartes un camino y en ese camino te acompañas o ayudas porque son equipo. Si algún día me llego a enamorar, espero que sea de esa manera.

Entonces, se podría decir que tú misma eres tu ‘sugar mami’ porque no necesitas de un hombre para que te engría o dé tus gustitos…

Exacto. ¡Me encanta eso! Soy mi ‘sugar mami’, literal. Me cuido, atiendo, amo, protejo, engrío. Trabajo para mí, para darme mis gustos, para sacar adelante a mi hija y a mi familia.





Jazmín Pinedo aseguró que la relación con el padre de su hija es de ‘brothers’. (Foto: Cortesía Jazmín Pinedo)

‘LA MALA DE LA PELÍCULA’

Muchas veces te han pintado como la mala de la película con respecto a tu ruptura con Gino; sin embargo, él reveló que no quiere retomar las cosas contigo…

Nunca se había dado la oportunidad de poder ser tan claros. A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal. Si en algún momento fuimos pareja, vivimos cosas muy bonitas y esos recuerdos siempre van a quedar, pero si hoy no estamos juntos no es porque yo haya tomado la decisión o no. Me sentí bastante contenta de que se haya podido aclarar porque la gente te señala o juzga sin saber lo que tú pasas.

Lo que es evidente es que se llevan superbién e incluso se tratan de ‘brothers’…

Sí. Lo más importante es la magnífica relación que hemos construido como amigos y padres.

De tu parte, ¿tampoco deseas retomar las cosas con él?

No estoy interesada en tener una relación, estoy trabajando muchas cosas en mí, a nivel personal, profesional y familiar. Gino está en la misma situación, al igual que yo. No quiere tener una relación, yo tampoco, pero no es que él me chotee a mí ni yo a él. No va por ahí, nos queremos, nos respetamos y entendimos que habían cosas que no se entrelazaban bien cuando éramos pareja, así que simplemente nos empezamos a desarrollar de manera individual, pero nunca dejándonos de lado, siempre queriéndonos, respetándonos y trabajando en equipo por nuestra pequeña.

En su momento has dicho que te gustaría tener otro bebé. ¿Evalúas la posibilidad de congelar tus óvulos?

Sí. Me quedé con las ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí (se le quiebra la voz y respira profundamente para no llorar). Ahí dije: ‘Quiero parar de intentarlo porque son episodios bien tristes’, pero ya con los años y cuando conozca a alguien… yo encantada (de encargar otro bebé). Además, ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé.

¿Se dará para el 2023?

Hay muchas cosas por terminar de hacer.

¿Qué más te gustaría hacer este año?

Terminar mi carrera como publicista, me gustaría tener una agencia de publicidad o una productora. Son mis planes a muy largo plazo. Este año me quiero seguir preparando, me está interesando muchísimo la psicología y tengo muchas ganas de aprender. Estoy en clases de canto y me metí a clases de baile. Soy superchancona, no me gusta quedarme donde estoy.

¿Es verdad que te han convocado para ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’?

No hay ninguna propuesta formal, pero me encantaría ser parte de la serie porque me gustar actuar y es algo que me hace muy feliz.

¿Qué personaje te gustaría caracterizar?

Ya hice un personaje de mala en ‘Torbellino’, así que me gustaría mostrarme en otra faceta y asumir nuevos retos en la actuación. Quizá podría ser un personaje parecido al de ‘Grace’, quizá así encuentro a mi ‘Nicolás’ (risas).

Con todas las cosas que has logrado a nivel personal y profesional… ¿Te sientes una mujer plena?

Sí. Me siento una mujer plena hace algunos años. He logrado mucho más de lo que soñé, me propuse metas que pensé que no iba a lograr y las logré antes de tiempo. Le agradezco a Dios por tanto amor, oportunidades y por haberme puesto en los momentos correctos.

