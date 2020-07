NADA QUE CELEBRAR. Jazmín Pinedo ha sido tendencia durante el día de ayer y hoy en el mundo de la farándula local por cómo reaccionó con el ingreso de Gino Assereto al reality Esto es Guerra.

Jazmín Pinedo no dijo que esta contenta con el regreso de Gino Assereto, pero que es bueno que el modelo se reintegre a su trabajo frente a un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. “Ahorita es difícil para todos, no está de más estar con sus compañeros, tener un trabajo”, indica.

La conductora no quiso ahondar en el tema, pero expresó que la relación con Gino Assereto continúa igual que cuando decidieron darla por finalizada en enero de este año. Al respecto, el chico reality indica que respeta a Jazmín porque es la madre de su hija. “Yo nunca he dejado de estar bien con ella, es la mamá de mi hija, está bien “, precisa.

El chico reality precisó que todo está bien en su relación con Jazmín Pinedo y que se trata de especulaciones. “Ya estoy acostumbrado a que se especulen cosas que no son ciertas porque eso es lo que más vende”, menciona Gino Assereto.

Jazmín Pinedo se pronuncia por el regreso de Gino Assereto al reality Esti es Guerra (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Gino Assereto rompe su silencio sobre Jazmín Pinedo - TROME

Gino Assereto regresa a Esto es Guerra y se observa tensión entre él y Jazmín Pinedo (TROME)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Magaly Medina le cuenta a sus seguidores cuál es el futuro de su programa en ATV

Daniela Darcourt incómoda con los comentarios que hizo Sergio George sobre su departamento

Hija de Patty Wong orgullosa de su madre con este mensaje: “Estás haciendo historia, mami”

Rodrigo Cuba afirma que ‘no es pisado, solo le gusta estar en casa con Melissa Paredes’ | VIDEO