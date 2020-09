Jazmín Pinedo no es de las personas de quedarse callada y ya son varias las oportunidades en las que ha tenido ciertos roces con algunos de los combatientes y guerreros, pues algunos le sugieren que se limite a su labor de conductora. Sin embargo, en la edición del martes de ‘Esto es Guerra’ un nuevo enfrentamiento entre la popular ‘chinita’ y varios integrantes del equipo rival volvieron a enfrentarse ocasionando que esta fuera duramente criticada en las redes sociales, sobre todo luego que Gian Piero Díaz mostrara su molestia y lanzara una indirecta en clara defensa de su equipo .

¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

La polémica se inició cuando Said Palao tras perder uno de los juegos lanzara una frase que llamó la atención de Jazmín Pinedo y tras criticar su actitud tildó de ‘víctima’ al combatiente, generando incomodidad en él.

“China, en ningún momento me estoy haciendo la víctima, te estás equivocando de persona. Simplemente estoy dando mis razones”, dijo molesto Said Palao.

“¿A ti te parece que no te estás haciendo la víctima cuando miras a Hugo y le dices que le estás regalando el punto cuando en realidad no es así?”, replicó Jazmín.

Alejandra no soporta que Jazmín le diga a Said que se está haciendo la víctima

En ese momento Alejandra Baigorria sale en defensa de su pareja, pero la conductora la calló: “déjame terminar con Said, por favor” .

Posteriormente, Gian Piero Díaz salió al frente y aclaró: “Primero, aquí nadie le regala el punto a nadie; segundo, no hay víctimas y no hay nada de malo que alguien se confunde entre la generalidad. Pero lo que yo considero que está mal es que digas que alguien de producción te lo dijo y luego no señales quién, eso no me parece bien”.

Luego, Michelle Soifer también intervino y defendió a Said Palao. “Si Said está diciendo que si consideran que hay que darle el punto a Hugo, cuál es el tema? Eso no es que se está haciendo la víctima o el pobrecido. Está siendo caballero al decir”.

Fue en ese momento que Michelle y Jazmín comienzan un cruce de palabras : “Tú también eres guerrera y ahora estás en ls combatientes, Michelle”, le dice la ‘china’. “Pero tengo que defender a mi equipo. al igual que tú defiendes al tuyo”, respondió ‘Michi’.

Michelle le dice a Jazmín que hace un mal trabajo en la conducción (TROME)

Pero los dimes y diretes entre Jazmín y Michelle no terminaron ahí, pues minutos después la combatiente no dudó en decirle lo que piensa. “Mantén tu posición de conductora y si Alejandra quiere apoyar, me parece absurdo, desatinado no sé tú, pero que cada uno mantenga su posición. Honestamente, me pareció demás tu comentario”.

“Michelle, mi posición de conductora es guiada por el productor y si él me marca algo yo puedo tocar el tema sin ningún problema. ¿Qué te parece absurdo? ¿Te parece que yo no tengo derecho a apoyar a Hugo, Patricio? Entonces, yo en este punto voy a respetar tu opinión, tu punto de vista, respetando también mi posición de conductora no voy a hablar más ni responder más”, sostuvo Jazmín Pinedo.

LA INDIRECTA DE GIAN PIERO DÍAZ

Gian Piero Díaz, tras escuchar la pelea entre los combatientes con Jazmín Pinedo , se mostró bastante incómodo y molesto. “Vi lo que se convirtió un punto en una discusión bastante tonta”.

"Son ciertas cosas que en verdad terminan ensuciando puntos bonitos, me parece. La diferencia en el puntaje siempre se va a ver en la semifinal. Yo pretendo tratar de llevar de la mejor manera el tema de la competencia. Nunca me voy a burlar, obviamente, cuando uno está arriba porque cuando uno está abajo lamentablemente uno se vuelve esclavo de sus palabras. Es lo único que voy a decir “carrera de caballo, parada de borrico”

Gian Piero le manda fuerte indirecta a Jazmín Pinedo