Jazmín Pinedo: 'Gino Assereto no es mi dueño y tampoco es pisado' [ENTREVISTA y FOTOS]

Jazmín Pinedo es pura pasión por dentro y fuera. También se describe como una mujer que expresa lo que siente con total libertad y por eso asegura que Jefferson Farfán es el jugador con mejor cuerpo de la selección, sin que esto mortifique a su pareja Gino Assereto . Cuenta que en su relación todo es mitad y mitad y no descarta casarse.



Jazmín, ¿eres muy hincha de la selección?

Soy bastante nacionalista, amo a mi Perú... me encanta la emoción que está produciendo que nuestra selección haya llegado al Mundial. La gente está más contenta, el fútbol ha unido al país.



¿Ya estás lista para viajar a Rusia?

Estoy viajando el 9 de junio. En ‘El último hincha peruano’ hemos visto todo lo que la gente es capaz de hacer, no les importa la vergüenza con tal de tener la posibilidad de ir a Rusia y apoyar a su selección.



¿Cómo tomaste las críticas?

¿Cuáles? (risas)... Me encanta que hablen de mí.



¿Te resbala todo?

Sí, es mi personalidad. El bullying y las muestras de trastornos mentales en redes no las comparto. Sin embargo, después muchos se disculparon porque entendieron mal, pensaron que yo iba a relatar los partidos.



Jazmín Pinedo confía plenamente en Gino Assereto. (Fotos: Ernesto Quilcate - Trome) Jazmín Pinedo confía plenamente en Gino Assereto. (Fotos: Ernesto Quilcate - Trome)

Ya que estamos en #modoselección’, ¿qué jugador te parece más simpático?

La verdad es que no hay uno que diga: ‘Asu mare, qué churro’, pero de cara, me parece un muñequito Aldo Corzo y de cuerpo, Jefferson Farfán. Está con un cuerpazo...



¿Gino no se pone celoso?

No pues, yo soy su novia, no su esclava. También tengo mis opiniones.



La imagen que proyectas es de una mujer de carácter fuerte. ¿Eres así o es pura pantalla?

En el colegio tenía un grupo de amigos que me decían: ‘Tú eres como un hombre en el cuerpo de una mujer, por el carácter fuerte’ y, sí, creo que el carácter guarda mucha relación con lo que has aprendido en la vida.



Gino ya te conoce...

Sí, pero tengo mis momentos en que si me pisas, corre... Pero si vienes a hacerme cariñito, yo también te doy cariñito.



Piensan que eres problemática.

Los hombres se asustan, para mí conseguir novio no era tan fácil (risas)... los hombres se asustan cuando ven a una mujer con la mira tan clara, con el carácter duro.



O sea en casa, ¿tú llevas los pantalones?

No, ese ‘floro’ ya me tiene harta, dicen que Gino es pisado pero nada que ver. Es mentira.



Pero así lo fastidian.

Y a él le encanta. Yo le digo: ‘Por qué no dices que no eres pisado, de todos los chicos que están en la televisión es el que más libertad tiene en el tema de pareja’ y responde: ‘Déjalos que piensen así...’. No le molesta.



Una relación de dos personas conocidas es complicado, están siempre en el ‘ojo público’

Lo supe desde que empezamos a salir. No es fácil tener una relación donde todo el mundo opina. Por un lado es bonito porque hay una gran cantidad de personas que disfrutan las etapas que vivimos como pareja, pero también hay gente que siempre está dispuesta a criticar, por ahí dicen: ‘Oye, no suben fotos juntos hace un mes, ya terminaron’. Bueno, que piensen lo que les dé la gana... No haré lo que ellos quieran, sino lo que a mí me parezca.



¿Te corres del matrimonio?

No, pero no creo que haya que ajustarse a etapas que han marcado a las mujeres para sentirse completas. Sí me encantaría casarme en algún momento, pero no es algo que deba hacer por obligación; no hay apuro, estamos bien como estamos.



¿No te sientes presionada?

Aprendimos a tener nuestra propia burbuja. Lo que pasa afuera, se queda afuera y desde el día que nos conocimos nos respetamos, él sabe cómo soy, yo sé cómo es él y todo está tranquilo.



¿Eres celosa con las fans de Gino?

No, sé que hay mujeres a las que no les gusta que le digan ‘qué churro tu novio’, pero a mí me encanta. Mis amigas lo molestan, lo fastidian y yo normal, no me hago bolas.



¿Confías en él?

Claro. Él es una persona que sabe que está en una relación conmigo, tenemos una familia bonita, pero no soy su dueña ni él mi dueño. Yo no le digo a él qué come, qué viste, bueno a veces (risas)... A mí tampoco me gustaría que alguien se meta en cómo soy, cómo vivo o pienso.



¿En casa comparten los quehaceres, las obligaciones con la bebé?

Gino es un hombre que hace absolutamente de todo. Lo que me encanta de él es que respeta mucho el tema de la igualdad, no asume que yo tenga que hacer más cosas porque soy la mamá, tenemos una hija y es mitad y mitad, en todos los sentidos.



¿Tu hija Khaleesi no te ha pedido un hermanito?

Mi gorda tiene dos años y medio y está enorme, salió del vuelo de su papá... Sí me pide hermanito, será algún día. De hecho es algo que quiero y tengo ganas, pero Dios sabe cuándo y cómo.



¿Lo han conversado?

Sí, desde que nació Khaleesi, pero todo tiene su momento.



Ahora que te vas a Rusia, ¿Khaleesi se queda con el papá?

Me voy 20 días y me produce angustia, pero mi gorda tiene su tema: se queda con su papá, su abuela y su otra abuela va a venir de Canadá solo para estar con ella... también están sus tíos, cuenta con su propio equipo en casa para que esté bien cuidada.

